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São Paulo bate o RB Bragantino e volta a vencer no Brasileirão após quatro meses

Tricolor venceu a partida no Morumbis com gols de Luciano e Gustavo Santana

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/08/2026 22:09
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São Paulo x Bragantino
Luciano comemora gol marcado contra o RB Bragantino, no Morumbis (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O São Paulo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro após mais de quatro meses ao bater o RB Bragantino, por 2 a 1, na noite deste sábado (29), no Estádio do Morumbis, pela 25ª rodada da competição. Os dois gols saíram no primeiro tempo, com Luciano, de pênalti, e Gustavo Santana, que entrou na vaga de Calleri nesta partida. No final, Fernando diminuiu para o Massa Bruta.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 30 pontos e, neste momento, ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. O Massa Bruta, por sua vez, tem 35 e está em oitavo lugar.

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São Paulo abre boa vantagem

O Tricolor não vencia no Brasileirão havia dez rodadas, desde 25 de abril, e só restava ir para cima para construir o placar favorável diante de sua torcida. E a primeira boa chance veio justamente quando saiu o gol. Aos 9 minutos, Pedro Henrique, já no chão, derrubou Luciano na área. Daronco foi ao VAR e confirmou o pênalti, que o próprio camisa 10 converteu, aos 12.

Os visitantes responderam com Lucas Barbosa em sua melhor chance, mas encontrava dificuldade em levar perigo ao gol de Rafael. O São Paulo, por sua vez, ampliou nos acréscimos, Juninho Capixaba afastou mal uma cobrança de escanteio, e Gustavo Santana finalizou de primeira para levar o São Paulo com boa vantagem para o intervalo.

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Segundo tempo

O Tricolor voltou para a etapa final sem alterações e na tentava segurar o resultado. Antes dos 20 minutos, o São Paulo teve duas chances. A primeira com Marcos Antônio, que mandou nas mãos de Volpi e, a segunda, com Artur, que recebeu passe preciso de André Silva para chutar cruzado, mas o goleiro salvou novamente. Aos 44, Mosquera tabelou com Juninho Capixaba, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Fernando completar. E deu números finais ao confronto na capital paulista.

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São Paulo x Bragantino
(Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

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Ter aberto o placar logo no início deu uma grande tranquilidade ao São Paulo, que foi a campo sem a principal referência ofensiva: Calleri. O camisa 9 ficou no banco em razão do entorse no tornozelo, mas viu seu substituto aproveitar a chance entre os titulares para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo. Com isso, o ataque se mostrou efetivo quando foi exigido.

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Deu aula 🏅

A torcida do São Paulo foi o 12° jogador nesta noite. Os torcedores compareceram em peso e ajudaram a empurrar o time em busca da vitória para deixar a situação incômoda em que o Tricolor se encontrava, cantando e gritando o nome dos jogadores quando se destacavam.

Ficou abaixo 📉

O zagueiro Pedro Henrique contribuiu com a derrota do Massa Bruta, já que em menos de dez minutos de jogo cometeu pênalti em Luciano e viu o São Paulo abrir boa vantagem logo no primeiro tempo.

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✅ Ficha técnica

São Paulo 🆚 RB Bragantino
Campeonato Brasileiro - 25ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Luciano, 12'/1°T (1-0), Gustavo Santana, 49'/1°T (2-0) e Fernando 44'/2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Sant'Anna, Pedro Henrique, Juninho Capixaba e Henry Mosquera (RBB)
🟥 Cartões vermelhos: -

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Jr.)
Rafael; Arboleda, Sabino, Domingos Duarte; Aurelio Buta (Lucas Ramon), Marcos Antônio, Danielzinho (Djhordney) e Iago; Artur (Ferreirinha), Luciano (Pablo Maia) e Gustavo Santana (André Silva).

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RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi; Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Fabinho), Rodriguinho, Lucas Barbosa (Gustavinho); Herrera (Henry Mosquera), Isidro Pitta (Yuri Alves) e Vinicinho (Fernando).

🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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