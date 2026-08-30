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Iago alcança sequência no São Paulo e agradece apoio da torcida em casa: '12° jogador'

Lateral-esquerdo não conseguia uma sequência em campo desde que jogava na Alemanha, em 2024

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
30/08/2026 08:11
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Iago, jogador do São Paulo
Iago em ação pelo São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O lateral-esquerdo Iago foi um dos reforços contratados pelo São Paulo nesta janela de transferências e fez seu terceiro jogo consecutivo como titular diante do RB Bragantino, neste sábado (29), no Morumbis. Ele não alcançava essa sequência desde 2024, quando era jogador do Augsburg, da Alemanha.

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Quando esteve na Europa, Iago foi titular por 15 partidas consecutivas, mas no Bahia, entre 2024 e 2026, em razão da sequência de lesões, Iago conseguiu uma boa sequência de jogos.

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- Sempre venho treinando muito, me preparando para esse momento de ter uma sequência, de ter confiança, e aqui encontrei isso. Está dando certo e sou grato por essa sequência, mas é seguir trabalhando para ajudar o São Paulo - disse o jogador na zona mista do Morumbis, após a vitória sobre o Massa Bruta.

O São Paulo vive uma situação complicada no Brasileirão. O Tricolor voltou a vencer após dez jogos de tropeços e chegou a 30 pontos, neste momento, ocupando a 11ª posição na tabela de classificação, mas precisa melhorar seu desempenho para não brigar contra a degola. Iago revelou que a torcida tem sido peça importante nessa virada de chave.

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- A gente pensa jogo a jogo. Todos daqui para frente são como uma final. A torcida para a gente é o 12° jogador. Eles apoiam durante os 90 minutos, cantam, incentivam a gente. Ter esse apoio é muito importante, pois dá um fôlego pra gente dentro de campo e, sem eles, seria mais difícil - disse o lateral.

- Estamos sempre focados em trabalhar, vencer o jogo e tirar o São Paulo dessa situação. Acho que hoje foi um salto importante pra gente. Temos que nos adaptar no esquema que o professor colocar para dar o melhor para ajudar o São Paulo e hoje deu tudo certo - finalizou Iago.

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Iago, jogador do São Paulo
(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)


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