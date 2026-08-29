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Sem Calleri, Dorival muda a escalação do São Paulo contra o RB Bragantino

Equipes entram em campo na noite deste sábado (29), no Morumbis, pelo Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/08/2026 19:12
Atualizado há 1 minutos
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Dorival Jr. durante duelo entre São Paulo e Bolívar
Dorival Jr. durante duelo do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo está pronto e escalado para enfrentar o RB Bragantino na noite deste sábado (29), às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. A principal baixa de Dorival Jr. é o atacante Jonathan Calleri, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e fica entre os reservas. Para a posição, o escolhido foi Gustavo Santana.

Na partida contra a Chapecoense, quando Calleri deixou o gramado ainda no primeiro tempo, Gustavo Santana foi a escolha do treinador. Revelado em Cotia, o jovem vem ganhando espaço nos últimos jogos e apareceu entre os titulares.

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O Tricolor não vence há dez rodadas na competição. A última vitória foi por 1 a 0 sobre o Mirassol, no dia 25 de abril. Nas últimas 17 rodadas do Nacional, o Tricolor só conquistou 11 pontos dos 51 em disputa, ocupando a 13ª colocação, com 27 pontos, três a mais do que o Mirassol, o primeiro dentro da zona do rebaixamento.

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A situação no ataque também expõe uma carência que o São Paulo já identificou no elenco. Recentemente, o clube consultou o mercado em busca de opções para o comando do ataque, mas nenhuma das conversas evoluiu para uma proposta ou negociação. A necessidade de encontrar uma alternativa para Calleri, portanto, não é nova e ganhou ainda mais peso diante da lesão do titular. Entenda caso a caso.

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Escalação do São Paulo:

Rafael; Arboleda, Sabino, Domingos Duarte; Aurelio Buta, Marcos Antônio, Danielzinho e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

Pendurados: Lucas Ramon, Pablo Maia, Ferreirinha e Luciano.
Desfalques: Lucas (ruptura do tendão de Aquiles), Lucca (fratura na mandíbula), Bobadilla (dores no joelho direito), Victor Sá (entorse no tornozelo direito).

Elenco do São Paulo reunido contra a Chapecoense
(Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)
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