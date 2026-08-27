Conmebol define datas de decisão entre Boca e São Paulo Partidas estão definidas com datas e horários

A Conmebol definiu as datas dos jogos entre Boca Juniors e São Paulo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo acontecerá na Argentina, na La Bombonera. O confronto será no dia 8 de setembro, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

A volta, por sua vez, acontece no Morumbis. Ou seja, o Tricolor poderá decidir em casa. Também em uma terça-feira, 15 de setembro, às 21h30 (também de Brasília).

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Como foram as classificações de São Paulo e Boca Juniors?

O time de Buenos Aires venceu o Recoleta por 7 a 1 no agregado dos jogos. Já a equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Bolívar no Morumbis com gols de Luciano, Calleri e Sabino, após empatar o jogo de ida no Hernando Siles.

São Paulo eliminou o Bolívar em jogo disputado no estádio do Morumbis (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo já começa a olhar para o confronto com o Boca Juniors como um dos principais desafios da temporada. Depois de eliminar o Bolívar nas oitavas de final, o Tricolor terá pela frente um dos clubes mais tradicionais do continente nas quartas da Copa Sul-Americana.

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Mesmo que viva uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Tricolor entende que o confronto pesa. Além da premiação, que ajudaria bastante os cofres em um momento delicado financeiramente falando, seria uma oportunidade de encerrar uma seca de títulos internacionais que dura desde 2012.

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