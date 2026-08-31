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São Paulo estreia no Mundial Sub-17 com filho de Miranda em campo

Tricolor terá filho de ídolo como capitão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
31/08/2026 11:55
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Lucas Miranda pelo São Paulo
Lucas Miranda com a camisa do São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

O São Paulo estreia nesta segunda-feira (31) no Mundial de Clubes Sub-17, contra o Dinamo Zagreb, da Croácia, às 14h (de Brasília), em Córdoba, na Espanha. O Grupo 3 tem ainda Málaga e Sporting, de Portugal. Entre um dos destaques, está Lucas Miranda, filho do zagueiro e ídolo tricolor Miranda.

Mais do que a busca pelo tricampeonato, a viagem coloca a base tricolor diante de clubes que fizeram do torneio uma vitrine, como Real Madrid, Bayer Leverkusen e Real Sociedad estão na disputa, assim como o Athletico Paranaense.

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O nome que puxa a equipe é Lucas Miranda, zagueiro de 17 anos, filho do ex-defensor Miranda, ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid e capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. Em sua primeira temporada no Sub-17, o garoto virou referência do grupo pela liderança em campo.

Os números acompanham. Na última rodada do Brasileirão da categoria, Lucas marcou duas vezes na goleada por 6 a 1 sobre o Bahia. O zagueiro também já circulou pelo profissional. Em 2026, treinou com o elenco principal sob o comando de Roger Machado e, depois, de Dorival Júnior.

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A passagem mais recente pela Seleção veio em abril, com a braçadeira: Lucas foi capitão do Brasil na conquista do Torneio de Montaigu, na França, e o único jogador do São Paulo convocado para a campanha.

Lucas Miranda pelo São Paulo
Lucas Miranda é filho do zagueiro Miranda (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Relembre os títulos do São Paulo no Mundial Sub-17

O clube é bicampeão do torneio, com as taças de 2007 e 2008. As duas campanhas ajudaram a projetar nomes que chegariam à elite: Casemiro e Oscar passaram por elas, e Oscar foi eleito o melhor jogador da edição de 2008.

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A lista de revelados pela competição vai além. Dani Carvajal, Álvaro Morata, Sergio Busquets e Achraf Hakimi também disputaram o Mundial da categoria antes de se firmarem no futebol europeu.

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