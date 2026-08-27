Conselho vota e reprova reforma estatutária no São Paulo Votação foi encerrada nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília)

A votação do Conselho Deliberativo a respeito da reforma do estatuto encerrou nesta quinta-feira (27) com uma reprovação de todos os tópicos. Ao todo, foram doze blocos com propostas, todos rejeitados. O Lance! ouviu que a aprovação estava sendo vista como "muito difícil" tendo em vista o posicionamento da Situação - que agrega chapas da gestão atual. A oposição era o lado que estava sendo a favor das mudanças.

Participaram da votação 238 conselheiros de um total de 255 filiados (93,33% de participação). Em nenhuma das pautas o voto favorável conseguiu ultrapassar o reprovante.

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Votação foi iniciada nesta quarta-feira, dia 26 de agosto (Foto: Jota Erre/AGIF/ Folhapress)

As pautas reprovadas na votação do estatuto

A maior rejeição veio do bloco que tratava do estudo de viabilidade para transformação do São Paulo em sociedade empresária: 136 votos contra (57,14%) contra 99 a favor (41,60%). A proposta havia sido tratada como a mais polêmica da reforma, sinalizando preocupação dos conselheiros com a eventualidade de uma mudança na estrutura associativa do clube.

No bloco do Conselho de Administração, aquele que pretendia reduzir o órgão de nove para oito membros e ampliar as vagas de conselheiros independentes, foram 131 votos contrários (55,04%) ante 106 favoráveis (44,54%). Os blocos sobre continuidade de negócios na transição de administrações também acumulou 130 votos contra (54,62%).

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As demais pautas tiveram índices de rejeição entre 51% e 53%, mantendo um padrão consistente de reprovação: orçamento real (125 contra, 52,52%), compliance e ouvidoria (126 contra, 52,94%), governança robusta (127 contra, 53,36%), responsabilização de dirigentes (123 contra, 51,68%), Conselho Fiscal (126 contra, 52,94%), comunicação de balancetes (123 contra, 51,68%), transparência (125 contra, 52,52%), compatibilização judicial (126 contra, 52,94%), recursos digitais (122 contra, 51,26%).

Com isso, a votação - que caso aprovada passaria pelos sócios -, não seguirá mais em frente. Vale destacar que ainda é ano eleitoral do São Paulo, e até o momento, a Situação ainda não se manifestou para lançar nenhum candidato.

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