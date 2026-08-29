Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x RB Bragantino
Equipes se enfrentaram no Morumbis pela 25ª rodada do Brasileirão
São Paulo e Bragantino se enfrentaram na noite deste sábado (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo movimentado, o Tricolor venceu por 2 a 1. Os dois gols saíram no primeiro tempo, com Luciano, de pênalti, e Gustavo Santana, que entrou na vaga de Calleri nesta partida. No final, Fernando diminuiu para o Massa Bruta. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Tricolor não vencia no Brasileirão havia dez rodadas, desde 25 de abril, e só restava ir para cima para construir o placar favorável diante de sua torcida. E a primeira boa chance veio justamente quando saiu o gol. Aos 9 minutos, Pedro Henrique, já no chão, derrubou Luciano na área. Daronco foi ao
VAR e confirmou o pênalti, que o próprio camisa 10 converteu, aos 12.
Os visitantes responderam com Lucas Barbosa em sua melhor chance, mas encontrava dificuldade em levar perigo ao gol de Rafael. O São Paulo, por sua vez, ampliou nos acréscimos, Juninho Capixaba afastou mal uma cobrança de escanteio, e Gustavo Santana finalizou de primeira para levar o São Paulo com boa vantagem para o intervalo.
Segundo tempo
O Tricolor voltou para a etapa final sem alterações e na tentava segurar o resultado. Antes dos 20 minutos, o São Paulo teve duas chances. A primeira com Marcos Antônio, que mandou nas mãos de Volpi e, a segunda, com Artur, que recebeu passe preciso de André Silva para chutar cruzado, mas o goleiro salvou novamente. Aos 44, Mosquera tabelou com Juninho Capixaba, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Fernando completar. E deu números finais ao confronto na capital paulista.
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