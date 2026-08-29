Domínio amplo; confira o histórico de São Paulo x Bragantino Confronto está marcado para este sábado (29)

Neste sábado (29), o São Paulo entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em um duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca três pontos após um período de quatro meses sem vencer no Brasileirão.

Eliminado da Sul-Americana, o Bragantino disputa apenas o Brasileirão no restante da temporada. O objetivo do Massa Bruta é conseguir vaga na Libertadores de 2027 diretamente pelo G4. Com 35 pontos, a equipe está na sétima colocação.

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Retrospecto geral de São Paulo x Bragantino

São Paulo e Bragantino construíram uma história de 60 confrontos ao longo dos anos, com ampla vantagem do Tricolor no retrospecto. O clube do Morumbis venceu 29 partidas, enquanto o Massa Bruta levou a melhor em 15 oportunidades. Outros 16 duelos terminaram empatados. Dessa forma, o São Paulo soma 57% de aproveitamento no histórico, contra 34% do Bragantino.

No número de gols marcados, a superioridade são-paulina também aparece. Ao todo, o Tricolor balançou as redes 90 vezes diante do adversário de Bragança Paulista. O Bragantino, por sua vez, marcou 60 gols nos 60 encontros disputados entre as equipes.

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Considerando apenas o período desde que a Red Bull assumiu o comando do Bragantino, em 2019, o principal goleador do confronto é Jonathan Calleri. O atacante argentino marcou quatro gols em sete partidas disputadas contra o Massa Bruta desde o início da parceria com a empresa.

Nos cinco encontros mais recentes entre as equipes, o retrospecto é equilibrado. O Tricolor conquistou duas vitórias, mas também sofreu duas derrotas para a equipe de Bragança. Além disso, houve um empate no período, mantendo o histórico recente dividido entre os dois lados.

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