Boca Juniors perde titular para enfrentar o São Paulo na Sul-Americana Jogador é uma das principais peças do Boca

Perto de enfrentar decisão contra o São Paulo na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors perdeu uma das principais peças do elenco. Aranda, meio-campista, sofreu uma grave lesão durante um treinamento e deve ficar fora até o próximo ano.

Sozinho, Aranda tentou uma mudança de direção e ficou com o pé preso no gramado. Sofrendo uma fratura na fíbula, deve passar por cirurgia. Ou seja, impossível que retorne antes do confronto, que acontece no dia 8 de setembro, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

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Aranda estava sendo uma das peças mais regulares do elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena. O meia não desfalcava a equipe desde 11 de abril, quando ficou fora da partida contra o Independiente, pelo Campeonato Argentino.

Aranda em campo pelo Boca Juniors (Foto: Divulgação)

Conmebol define datas de decisão entre Boca e São Paulo

A Conmebol definiu as datas dos jogos entre Boca Juniors e São Paulo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo acontecerá na Argentina, na La Bombonera. O confronto será no dia 8 de setembro, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

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A volta acontece no Morumbis. Ou seja, o Tricolor poderá decidir em casa. Também em uma terça-feira, 15 de setembro, às 21h30 (também de Brasília).

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Quem pode substituir Calleri? As opções do São Paulo para o ataque

Como foram as classificações de São Paulo e Boca Juniors?

O time de Buenos Aires venceu o Recoleta por 7 a 1 no agregado dos jogos. Já a equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Bolívar no Morumbis com gols de Luciano, Calleri e Sabino, após empatar o jogo de ida no Hernando Siles.

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