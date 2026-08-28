Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Duelo está marcado para acontecer no sábado (29)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
28/08/2026 10:53
Supervisionado porIzabella Giannola,
Favorite o Lance! no Google
Onde assistir a partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Arte / Lance!)
Onde assistir a partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Arte / Lance!)

Neste sábado (29), o São Paulo entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em um duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca três pontos após um período de quatro meses sem vencer no Brasileirão. O jogo terá transmissão ao vivo no SporTv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view).  ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.

Eliminado da Sul-Americana, o Bragantino disputa somente o Brasileirão no restante da temporada. O objetivo dos Bulls é conseguir vaga na Libertadores de 2027 diretamente pelo G4. Com 35 pontos, o Massa Bruta está na sétima colocação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Brasileirão
25ª rodada do Brasileirão
Data e Hora
sábado (29), às 20h (de Brasília)
Local
Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

Como chegam São Paulo e Bragantino

O São Paulo chega ao duelo buscando reverter os recentes resultados negativos no Brasileirão. No último compromisso tricolor, a equipe foi derrotada pela Chapecoense, em Chapecó, por 1 a 0. O time comandado por Dorival Júnior ocupa a 13ª colocação no campeonato e busca os três pontos contra o rival paulista para se afastar da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Bragantino chega embalado por uma vitória contra o Grêmio, em casa, por 1 a 0. Com 35 pontos, a equipe ocupa a 7ª posição do Brasileirão, e um triunfo sobre o Tricolor pode colocá-la entre os cinco primeiros times.

continua após a publicidade

➡️Crise no futebol aumenta pressão política no São Paulo às vésperas da eleição

Bragantino x São Paulo jogo de ida pelo Brasileirão 2026 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Bragantino x São Paulo jogo de ida pelo Brasileirão 2026 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (29), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTv e Premiere
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Pablo Maia e Danielzinho; Artur, Marcos Antônio e Cauly; Luciano.

continua após a publicidade

Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Isidro Pitta.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Nico Gonzáez comemora título da FA Cup com o Manchester City (Foto: Adrian Denis/AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (28/08/2026)

Há 2 horas
Fase de liga contará com 36 equipes brigando por vaga direta nas oitavas de final

Onde Assistir

Sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27: onde assistir e horário

Há 16 horas
Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (27/08/2026)

Há 1 dia
Onde assistir a partida entre River Plate e Santa Fé pela Sul-Americana

Onde Assistir

River Plate x Santa Fe: onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Há 1 dia
Onde assistir Internacional x Grêmio pela Copa do Brasil

Onde Assistir

Internacional x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Há 2 dias
Santos x Palmeiras em ação no Campeonato Brasileir

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (26/08/2026)

Há 2 dias
Mais LANCE!
LASK e Celtic se enfrentam pela fase classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

LASK x Celtic: onde assistir ao jogo da Champions League

Vasco e Vitória começam disputa por vaga nas semifinais nesta quarta-feira (26)

Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Palmeiras x Santos

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)

arte de onde assistir Independiente del Valle e Tolima

Independiente del Valle x Tolima: onde assistir ao jogo da Libertadores

Onde assistir Bodo/Glimt x Nec pela classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026

arte de onde assistir com logo do Valencia e Betis

Valencia x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações do jogo

Al-Ettifaq x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal

Onde assistir aos playoffs da Champions League: jogos e transmissões

Jogadores do Botafogo e do Athletico-PR em ação no Brasileirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (24/08/2026)

Botafogo x Athletico-PR

Botafogo x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fulham x Chelsea pela Premier League (Arte: Lance!)

Fulham x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Gabriel Bortoleto no carro da Audi com uma roda gigante ao fundo no GP da Holanda de F1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Holanda neste domingo (23)