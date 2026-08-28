São Paulo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações
Duelo está marcado para acontecer no sábado (29)
Neste sábado (29), o São Paulo entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em um duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca três pontos após um período de quatro meses sem vencer no Brasileirão. O jogo terá transmissão ao vivo no SporTv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.
Eliminado da Sul-Americana, o Bragantino disputa somente o Brasileirão no restante da temporada. O objetivo dos Bulls é conseguir vaga na Libertadores de 2027 diretamente pelo G4. Com 35 pontos, o Massa Bruta está na sétima colocação.
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Ficha do jogo
Como chegam São Paulo e Bragantino
O São Paulo chega ao duelo buscando reverter os recentes resultados negativos no Brasileirão. No último compromisso tricolor, a equipe foi derrotada pela Chapecoense, em Chapecó, por 1 a 0. O time comandado por Dorival Júnior ocupa a 13ª colocação no campeonato e busca os três pontos contra o rival paulista para se afastar da zona de rebaixamento.
Por outro lado, o Bragantino chega embalado por uma vitória contra o Grêmio, em casa, por 1 a 0. Com 35 pontos, a equipe ocupa a 7ª posição do Brasileirão, e um triunfo sobre o Tricolor pode colocá-la entre os cinco primeiros times.
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✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (29), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTv e Premiere
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Prováveis escalações
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Pablo Maia e Danielzinho; Artur, Marcos Antônio e Cauly; Luciano.
Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Isidro Pitta.
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