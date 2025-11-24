Quem é Paulinho, cria de Cotia que estreou no profissional do São Paulo?

A vitória do São Paulo sobre o Juventude neste domingo (23) contou com uma novidade no elenco. O atacante Paulinho, revelado nas categorias de base do clube, fez sua estreia como profissional.

continua após a publicidade

Paulinho começou a ganhar destaque no início do ano, quando foi um dos heróis do título da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal e passou a treinar com o elenco na Barra Funda, mas sua estreia oficial ocorreu neste domingo, na Vila Belmiro.

Contra o Juventude, atuou por três minutos, entrando na parte final do jogo. Mesmo assim, Paulinho já vinha sendo observado pela comissão técnica de Hernán Crespo há algum tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na decisão da principal competição de base da temporada, marcou dois gols na virada do São Paulo sobre o Corinthians. Aos 20 anos, Paulinho é natural de Piranhas, no interior de Alagoas. Em 2017, realizou seu primeiro teste no clube paulista e permaneceu desde então. Tem como referência Lucas Moura, veterano do São Paulo e também formado em Cotia.

Na metade deste ano, Paulinho passou a treinar com o elenco profissional no SuperCT, alternando entre os compromissos em Cotia e as orientações da comissão de Crespo. Além disso, foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais no Campeonato Paulista, na estreia contra o Botafogo-SP.

continua após a publicidade

➡️Hernán Crespo analisa vitória do São Paulo e prega cautela com jogadores da base

Paulinho estreou no profissional do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo e Crespo tomam atitude para o uso da base em 2026

Na primeira reunião de planejamento para a temporada 2026, a diretoria do São Paulo e Hernán Crespo começaram a debater alguns assuntos que são vistos como essenciais para o próximo ano. Um deles diz respeito ao uso da base.

Um dos interesses do Tricolor é subir seis jogadores revelados em Cotia para o profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição costuma acontecer logo no início de janeiro. Nomes ainda não são definidos, mas alguns atletas entram no radar, como Paulinho e Nícolas - que já começaram a treinar entre os profissionais e foram relacionados para alguns jogos.