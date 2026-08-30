Dorival celebra alívio com vitória do São Paulo e elogia Gustavo Santana Treinador também comentou sobre a mudança tática pensada especificamente para esta partida contra o Bragantino; saiba mais

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após quase quatro meses de jejum. Em duelo válido pela 25ª rodada, o Tricolor superou o Bragantino por 2 a 1 no Morumbis, com gols de Luciano e do jovem Gustavo Santana, que balançou as redes pela primeira vez no time profissional.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Dorival Júnior classificou o resultado como fundamental para que a equipe busque regularidade na competição. Embora tenha ressaltado que a situação na tabela exige atenção contínua, o treinador destacou o ganho emocional do elenco para os próximos compromissos.

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— Foi apenas uma partida, nada além disso. Nós temos que ter o entendimento de que a nossa situação continua igual. Eu só acho que, a partir de agora, nós não teremos mais aquele peso, que vinha acontecendo nas demais partidas que nos fizeram perder pontos importantes. Eu acho que os jogadores terão um pouco mais de tranquilidade para poder desenvolver em suas melhores condições — declarou o treinador.

Solução caseira: Dorival elogia Gustavo Santana e valoriza Cotia

A noite também marcou o destaque do atacante Gustavo Santana. Em sua terceira partida no time principal, o garoto de Cotia marcou o gol decisivo da vitória. Dorival fez questão de destacar a importância das categorias de base no momento financeiro delicado vivido pelo São Paulo, reforçando que os garotos vêm oferecendo alternativas sem a necessidade de buscar reforços no mercado.

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— Nós estamos preparando praticamente uma equipe das categorias de base. Nós até tiramos esses jogadores e até criamos uma situação complicada para a base e, ao mesmo tempo tentando prepara-los dentro daquilo que é necessário para a nossa equipe. São garotos promissores e que vêm apresentando algo muito positivo ao longo de todo esse processo. Estou completando quase 105 dias à frente do São Paulo e estou buscando alternativas, soluções, possibilidades que nos deem condições de melhoria do nosso grupo. Não solicitei, não pedi em momento nenhum contratações, e nós precisávamos encontrar possibilidades, e essas possibilidades estão sendo variadas no nosso grupo com aquilo que temos em Cotia — explicou.

Dorival comenta sobre a mudança para três zagueiros

Outro ponto central da coletiva foi a mudança no esquema tático. Dorival optou por alinhar o São Paulo com três zagueiros e explicou que a escolha foi desenhada especificamente para anular o estilo de jogo do rival de Bragança Paulista.

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- Primeiro, nós estamos sempre os nossos adversários. O Bragantino é um time que explora como ninguém jogadoras de ligações diretas, porque todos os jogadores do meio para frente têm muita velocidade e chegam com muita facilidade. O importante é que temos jogadores com perfil que você possa alterar dentro das partidas, dependendo da necessidade. Para o jogo de hoje, era um jogo em que precisávamos disso, não darmos profundidade à equipe adversária e, ao mesmo tempo, tentarmos acelerar em cima da saída de bola e dificultando as ações iniciais da equipe do Bragantino.

Dorival Jr., técnico do São Paulo, durante partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino, válida pela 25ª rodada - (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

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