São Paulo empresta Paulinho e fixa opção de compra; saiba quanto
Tricolor fechou valor fixado para compra de Paulinho
Após uma reviravolta, o São Paulo fechou o empréstimo de Paulinho ao União Torreense, de Portugal. O jogador chega emprestado, mas com uma opção de compra fixada em 1,1 milhão de euros (R$6,5 milhões) por 100% dos direitos. O empréstimo vai até julho de 2027. Após este período, caso o clube português queira manter Paulinho, terá que pagar este valor ao Tricolor.
Antes, Paulinho chegou a ser acertado com ao Botafogo-SP, time do interior paulista. A primeira informação era de que o jogador seria negociado de forma definitiva, mas o Lance! confirmou que o atacante seria transferido em empréstimo. No mais, a negociação caiu e o time português entrou na conversa. No momento, Paulinho já está no país e começando a treinar com a equipe.
Quem é Paulinho?
Paulinho chegou a ocupar um posto de promessa nos últimos anos, revelado na base do São Paulo. Porém, durante a intertemporada na pausa da Copa do Mundo, o jogador foi afastado e treinava separadamente. Antes, a expectativa era de que o clube buscasse um negócio definitivo, mas a situação mudou de última hora e agora será um empréstimo para dar minutagem.
Paulinho estreou no profissional do São Paulo ano passado, em novembro. O jogador estava na mira da comissão técnica de Dorival Júnior.
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Aos 20 anos, Paulinho é natural de Piranhas, no interior de Alagoas. Em 2017, realizou seu primeiro teste no clube paulista e permaneceu desde então. O São Paulo entendia que sua negociação seria uma forma de dar mais minutagem - assim como tratou com Hugo.
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