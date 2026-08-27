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Ex-São Paulo e Botafogo acerta ida para o futebol italiano

Ex-Botafogo, Lucas Perri deixa o Leeds e acerta empréstimo com o Torino

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:40
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Lucas Perri é superado por Bruno Fernandes em Manchester United x Lyon
Ex-Botafogo e São Paulo, o goleiro Lucas Perri acerta empréstimo de uma temporada com o Torino (Foto: Oli Scarff / AFP)

O goleiro Lucas Perri, com passagens de destaque por Botafogo e São Paulo, definiu seu novo clube no futebol europeu. O Leeds United acertou nesta quinta-feira (27) o empréstimo do brasileiro de 28 anos ao Torino, da Itália. O contrato é válido por uma temporada e estabelece uma opção de compra fixada em 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 90 milhões na cotação atual).

Lucas Perri - Lyon
Sem espaço no Leeds United após a chegada de James Trafford, o brasileiro de 28 anos busca mais minutos na Serie A italiana (Foto: Valery Hache / AFP)

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Contratado na última temporada junto ao Lyon por cerca de 23 milhões de euros, Perri buscou a transferência para manter a sequência em uma grande liga europeia. O jogador perdeu espaço no elenco da equipe inglesa após a recente contratação de James Trafford, arqueiro de 23 anos com convocação para a seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo.

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Pelo Leeds United, o brasileiro esteve em campo em 20 partidas — sendo 16 rodadas na Premier League e quatro duelos na FA Cup. Na Copa da Inglaterra, viveu seu grande momento ao defender duas cobranças na disputa por pênaltis que garantiu o time nas quartas de final, antes da eliminação diante do Chelsea na fase semifinal.

Revelado nas categorias de base do São Paulo e com atuações por Náutico e Crystal Palace, Lucas Perri viveu o ápice no futebol brasileiro defendendo o Botafogo a partir de 2022. As boas atuações pelo clube carioca renderam sua transferência ao grupo da John Textor no Lyon e convocações para a Seleção Brasileira, abrindo caminho para sua consolidação no cenário europeu.

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