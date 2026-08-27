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São Paulo empresta volante Hugo para time japonês

Tricolor emprestou o atleta para clube japonês

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/08/2026 11:40
Atualizado há 2 minutos
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Hugo relacionado no São Paulo
Hugo será emprestado até o final do ano que vem (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo acertou o empréstimo do volante Hugo ao Mito Hollyhock, da primeira divisão do futebol japonês. O defensor ficará no clube até o fim de 2027, em um acordo que não prevê opção de compra.

A possibilidade de emprestar Hugo já vinha sendo discutida internamente pelo São Paulo como uma alternativa para que o jogador pudesse ganhar mais minutagem após o longo período afastado por lesão.

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Em 2025, durante a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Hugo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Após a recuperação, o zagueiro voltou a treinar com o elenco profissional, participou de algumas atividades no SuperCT e chegou a ser relacionado para partidas. A última aparição de Hugo aconteceu contra o Remo, na última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, o defensor entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por 18 minutos.

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Hugo do São Paulo em campo
Hugo treinando no CT do São Paulo após recuperação de lesão no joelho (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Quem é Hugo, volante emprestado pelo São Paulo?

Hugo Leonardo, de 22 anos, é volante formado nas categorias de base do São Paulo e ganhou destaque principalmente na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. O jogador chegou ao clube inicialmente por empréstimo do Ska Brasil e acabou sendo adquirido pelo Tricolor, que pagou cerca de R$ 400 mil por 80% dos direitos econômicos. O contrato com o São Paulo vai até dezembro de 2028.

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