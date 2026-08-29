Veja gols em São Paulo x Bragantino: Luciano e Gustavo Santana marcam
Tricolor Paulista venceu por 2 a 1 no Morumbis
São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste sábado (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, após Daronco marcar pênalti para o tricolor paulista, Luciano converte o penal, Gustavo Santana amplia ainda no fim. Na segunda etapa, Fernando desconta.
Aos nove minutos da primeira etapa, Pedro Henrique, já no chão, esticou a perna direita e derruba Luciano na grande área. Daronco foi ao monitor, reviu o lance e decidiu: pênalti para o São Paulo.
Aos doze minutos, Luciano bate rasteiro no canto direito de Volpi. O goleiro do Bragantino acerta o lado, mas não consegue alcançar a bola.
Veja o gol:
August 29, 2026
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Aos quarenta e nove minutos da primeira etapa, Iago cobra o escanteio muito aberto. A bola plana sobre a área, mas encontra Sabino. Juninho Capixaba tenta corta e joga para o meio da área. Gustavo Santana aproveita e bate de primeira para ampliar o placar.
Veja o segundo gol:
August 29, 2026
No apagar das luzes! Aos quarenta e quatro minutos do segundo tempo, Mosquera tabela com Juninho Capixaba, chega à linha de fundo e cruza rasteiro. Fernando, dentro da grande área, completa para o gol. O árbitro marca impedimento, mas valida o gol após revisão do VAR.
Veja o gol:
August 30, 2026
Como foi São Paulo e Bragantino?
O Tricolor não vencia no Brasileirão havia dez rodadas, desde 25 de abril, e só restava ir para cima para construir o placar favorável diante de sua torcida. E a primeira boa chance veio justamente quando saiu o gol. Aos 9 minutos, Pedro Henrique, já no chão, derrubou Luciano na área. Daronco foi ao VAR e confirmou o pênalti, que o próprio camisa 10 converteu, aos 12.
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Os visitantes responderam com Lucas Barbosa em sua melhor chance, mas encontrava dificuldade em levar perigo ao gol de Rafael. O São Paulo, por sua vez, ampliou nos acréscimos, Juninho Capixaba afastou mal uma cobrança de escanteio, e Gustavo Santana finalizou de primeira para levar o São Paulo com boa vantagem para o intervalo.
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O Tricolor voltou para a etapa final sem alterações e na tentava segurar o resultado. Antes dos 20 minutos, o São Paulo teve duas chances. A primeira com Marcos Antônio, que mandou nas mãos de Volpi e, a segunda, com Artur, que recebeu passe preciso de André Silva para chutar cruzado, mas o goleiro salvou novamente. Aos 44, Mosquera tabelou com Juninho Capixaba, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Fernando completar. E deu números finais ao confronto na capital paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (29), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTv e Premiere
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
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