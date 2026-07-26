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São Paulo tem novidades para enfrentar o Flamengo; veja escalação

Tricolor está escalado para jogo contra o Fla

PorIzabella GiannolaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 17:42
Atualizado há 1 minutos
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Dorival Júnior - São Paulo
Dorival definiu time contra o Flamengo (Foto: Paulo H Dias/PHD Press/Thenews2)

O São Paulo divulgou a escalação oficial para enfrentar o Flamengo em jogo que acontece neste domingo, dia 26 de julho. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam no estádio do Maracanã.

Entre as principais novidades entre os relacionados se destacam o retorno de Sabino, que estava fora desde antes da Copa do Mundo, e a presença de Aurélio Buta, reforço apresentado na última semana. Fora isso, Dorival Júnior vai a campo com força máxima.

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Com Rafael no gol, as escolhas na defesa ficam porLucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell. Sabino é novidade no banco. No meio-campo, Bobadilla se ausenta após um quadro de dores no joelho, o que fez Dorival alterar o setor. Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio se firmam. No ataque, Artur, Luciano e Calleri.

Veja a escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo será formada por Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano, Artur e Calleri.

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São Paulo levou a melhor no primeiro turno contra o Flamengo

Flamengo busca revanche contra o São Paulo. Afinal, no primeiro turno, na estreia de ambos no Brasileirão, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Luciano DanielzinhoGonzalo Plata marcou o gol do Rubro-Negro, que ainda reclamou de um pênalti não marcado na partida disputada no Morumbis.

Dorival Jr, técnico do São Paulo
Dorival Júnior em campo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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