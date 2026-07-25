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São Paulo desembarca no Rio de Janeiro com novidades; veja vídeo

São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/07/2026 19:51
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Marcos Antonio com a camisa do São Paulo
Marcos Antonio na chegada ao Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo chegou ao Rio de Janeiro na noite deste sábado, dia 25 de julho. Hospedados na Barra da Tijuca, entre as principais novidades estão as presenças de Sabino e Aurélio Buta, apresentado e registrado nos últimos dias. O Lance! esteve presente no desembarque da equipe.

No mais, Enzo Díaz segue fora. O lateral apresentou problemas pessoais e não viajou junto à equipe. Além dele, Bobadilla também fica fora. O jogador sofre com um quadro de dores no joelho, oriunda da lesão sofrida antes da Copa do Mundo.

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Delegação do hotel no aeroporto
São Paulo chegou no Rio de Janeiro (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja vídeo da chegada do elenco do São Paulo

Flamengo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo levou a melhor no primeiro turno contra o Flamengo

Flamengo busca revanche contra o Tricolor. Afinal, no primeiro turno, na estreia de ambos no Brasileirão, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Luciano DanielzinhoGonzalo Plata marcou o gol do Rubro-Negro, que ainda reclamou de um pênalti não marcado na partida disputada no Morumbis.

Como chega o São Paulo

O time encara o duelo como uma oportunidade de dar a volta por cima. A equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR e começa a se preocupar com sua situação na tabela. Na 12ª colocação, com 25 pontos, o Tricolor busca uma reação para se afastar da parte de baixo da classificação.

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O jogo deste domingo, dia 26 de julho, será às 18h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã. O Tricolor entende que a partida será a virada de chave para o momento da temporada.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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