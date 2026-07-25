logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Escalação do São Paulo: Bobadilla vira desfalque contra o Flamengo

Jogador sentiu dores no joelho

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/07/2026 20:11
Favorite o Lance! no Google
Bobadilla do São Paulo
Bobadilla com a camisa do São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Damián Bobadilla desfalca o São Paulo na partida contra o Flamengo, neste domingo (26), no Maracanã. O zagueiro voltou a sentir dores no joelho, problema relacionado a uma lesão sofrida antes da pausa para a Copa do Mundo.

O volante sofreu uma pancada no joelho em maio de 2026, foi liberado pelo São Paulo para se recuperar com a seleção do Paraguai e a situação não era grave o suficiente para tirá-lo da Copa do Mundo. Agora, sentiu novamente o desconforto.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, o jogador voltou a apresentar o quadro de dores nos últimos dias. Por precaução, a comissão técnica optou por preservá-lo e ele não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa
Bobadilla se machucou antes da Copa. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

São Paulo desembarca no Rio de Janeiro com novidades; veja vídeo

Enzo Díaz também é desfalque do São Paulo

Outro desfalque é Enzo Díaz. O lateral-esquerdo também não embarcou para a capital, mas por motivos pessoais.

Em contrapartida, o técnico conta com o retorno de Sabino, recuperado e novamente à disposição. Além disso, o reforço Aurélio Buta foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor diante do Flamengo.

continua após a publicidade

Veja provável escalação

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.

São Paulo levou a melhor no primeiro turno contra o Flamengo

Flamengo busca revanche contra o Tricolor. Afinal, no primeiro turno, na estreia de ambos no Brasileirão, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Luciano DanielzinhoGonzalo Plata marcou o gol do Rubro-Negro, que ainda reclamou de um pênalti não marcado na partida disputada no Morumbis.

O time encara o duelo como uma oportunidade de dar a volta por cima. A equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR e começa a se preocupar com sua situação na tabela. Na 12ª colocação, com 25 pontos, o Tricolor busca uma reação para se afastar da parte de baixo da classificação.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcos Antonio com a camisa do São Paulo

São Paulo

São Paulo desembarca no Rio de Janeiro com novidades; veja vídeo

Há 21 minutos
Onde assistir de Flamengo x São Paulo

Onde Assistir

Flamengo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 3 horas
Cotia

Copa do Mundo Feminina

CT da base do São Paulo entra na lista da Fifa para Copa Feminina

Há 4 horas
Pacaembu após reformas

São Paulo

São Paulo pode mandar jogos no Pacaembu? Entenda o cenário

Há 7 horas
Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Futebol Nacional

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Há 8 horas
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo

São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões

Há 11 horas
Mais LANCE!
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Morumbis afundado

São Paulo: chão do Morumbis cede e tomba carro do Choque

João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022

Moreira chega à pré-temporada do Al-Nasr e se aproxima de assinatura

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Buta em coletiva

Buta revela indicação de Mario Götze em apresentação no São Paulo

Arboleda pelo São Paulo

Reestreia de Arboleda: veja como foram os números do zagueiro do São Paulo

Rafael Toloi com a camisa do São Paulo

Histórico de lesões acompanha Tolói e põe futuro no São Paulo em dúvida

Olten Ayres, presidente do Deliberativo Deliberativo do São Paulo, em coletiva de imprensa

Diretor do São Paulo é acusado de falsidade ideológica

Toloi com a camisa do São Paulo

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi

Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, caminha pelas dependências do clube

De charutos a grife: como Casares usou R$ 1 milhão do cartão do São Paulo

domingos duarte em ação

São Paulo corre com transfer ban para registrar Domingos Duarte

Serrana, atacante da equipe feminina do São Paulo

Serrana celebra vaga do São Paulo e projeta sonho na Copa do Brasil Feminina

Artur durante confronto do São Paulo contra o Athletico Paranaense

'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo