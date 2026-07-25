Escalação do São Paulo: Bobadilla vira desfalque contra o Flamengo Jogador sentiu dores no joelho

Damián Bobadilla desfalca o São Paulo na partida contra o Flamengo, neste domingo (26), no Maracanã. O zagueiro voltou a sentir dores no joelho, problema relacionado a uma lesão sofrida antes da pausa para a Copa do Mundo.

O volante sofreu uma pancada no joelho em maio de 2026, foi liberado pelo São Paulo para se recuperar com a seleção do Paraguai e a situação não era grave o suficiente para tirá-lo da Copa do Mundo. Agora, sentiu novamente o desconforto.

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Segundo apuração do Lance!, o jogador voltou a apresentar o quadro de dores nos últimos dias. Por precaução, a comissão técnica optou por preservá-lo e ele não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

Bobadilla se machucou antes da Copa. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

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Enzo Díaz também é desfalque do São Paulo

Outro desfalque é Enzo Díaz. O lateral-esquerdo também não embarcou para a capital, mas por motivos pessoais.

Em contrapartida, o técnico conta com o retorno de Sabino, recuperado e novamente à disposição. Além disso, o reforço Aurélio Buta foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor diante do Flamengo.

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Veja provável escalação

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.

São Paulo levou a melhor no primeiro turno contra o Flamengo

O Flamengo busca revanche contra o Tricolor. Afinal, no primeiro turno, na estreia de ambos no Brasileirão, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Luciano e Danielzinho. Gonzalo Plata marcou o gol do Rubro-Negro, que ainda reclamou de um pênalti não marcado na partida disputada no Morumbis.

O time encara o duelo como uma oportunidade de dar a volta por cima. A equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR e começa a se preocupar com sua situação na tabela. Na 12ª colocação, com 25 pontos, o Tricolor busca uma reação para se afastar da parte de baixo da classificação.