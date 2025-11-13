Investimento à vista? Empresário próximo de Ancelotti movimenta bastidores do São Paulo

O empresário Diego Fernandes, CEO da agência 08 Partners, responsável por gerenciar a carreira de mais de cem jogadores, ganhou destaque nos bastidores do São Paulo após surgir como possível investidor interessado no clube. Segundo apuração do Lance!, o empresário busca apresentar um projeto ao Tricolor, despertando curiosidade sobre quem ele é e quais são suas intenções.

Influente no mercado financeiro, Diego administra o patrimônio de diversos atletas em atividade e aposentados, o que o aproximou de nomes de peso como Neymar e Vinícius Júnior. Essa rede de contatos foi fundamental para sua participação na articulação que ajudou na chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Além do futebol, o empresário também desenvolve projetos ambientais e culturais no país.

Apaixonado pelo São Paulo desde a infância, Diego Fernandes costuma levar essa identificação adiante com os filhos. Essa relação com o clube, somada à sua experiência no mercado e aos contatos internacionais, tem sido tema de conversas com conselheiros e dirigentes nas últimas semanas.

Qual o interesse de Diego Fernandes no São Paulo?

O Lance! ouviu algumas fontes para entender a relação de Diego Fernandes com o São Paulo. Em síntese, o interesse do empresário seria apresentar e tentar implantar um modelo semelhante ao que foi aprovado recentemente no Fluminense.

Nesse formato, a proposta prevê que torcedores com maior poder aquisitivo integrem um grupo de acionistas de empresas voltadas à gestão do futebol, ajudando a capitalizar e estruturar o departamento, como antecipado pelo "ge" e confirmado pela reportagem do Lance!. A ideia também envolveria o apoio de um banco de investimentos.

Nesse contexto, o BTG aparece como possível parceiro, algo não confirmado oficialmente, mas citado de forma implícita nas conversas. Os encontros de Diego Fernandes aconteceram em almoços com diferentes grupos de conselheiros.

A reportagem apurou que, nessas reuniões, Diego combinou mensagens motivacionais com relatos de sua ligação com o clube e de sua insatisfação com o atual momento do time. Uma das propostas também passaria pela separação mais clara entre o futebol e a área social. Porém, alguns pontos teriam ficado em aberto.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Entre eles, dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo o BTG e outro clube brasileiro, no caso o Fluminense, além de questões ligadas a direitos do quadro social e à governança, que não teriam sido totalmente esclarecidas.

O que faltaria para um projeto assim caminhar?

Como mencionado, algumas questões permaneceram em aberto, o que deixa brechas na discussão. Também é importante ressaltar que não houve apresentação de um projeto formal ou estruturado, apenas conversas iniciais. Pelo que a reportagem apurou, Diego Fernandes ainda não se reuniu com o presidente Julio Casares.

Em propostas desse tipo, seria necessário elaborar um projeto mais completo e consolidado, submetê-lo a avaliação e votação no Conselho e, a partir disso, definir os próximos passos. Além disso, o empresário começa a se aproximar mais diretamente de parte da torcida.

Aparições públicas de Diego Fernandes

Recentemente, Diego Fernandes estaria começando a ter mais aparições públicas, muitas associadas ao São Paulo. Na última semana, o Brasil recebeu o GP de Interlagos. O empresário chegou a presentear o piloto Pierre Gasly com uma camisa do Tricolor, por exemplo.