Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo Tricolor foi derrotado por 2 a 1

Marcos Antônio fez um forte desabafo após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Grêmio. Sem vencer no Campeonato Brasileiro há mais de 100 dias, o jogador disse que a equipe está tentando, mas que os resultados não chegam.

- É lamentável, mais uma derrota que a gente teve aqui hoje. Estamos bem, mas infelizmente mais uma vez a gente toma dois gols. É pedir desculpa ao nosso torcedor. Estamos trabalhando. Em nome de todo o grupo, nós estamos trabalhando para poder reverter esta situação. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter e voltar a dar alegria ao nosso torcedor. A gente conta com o nosso torcedor neste momento, a gente precisa todo mundo estar junto. A gente agradece de verdade ao torcedor. A gente está dando a nossa vida aqui, trabalhando bastante para poder reverter esse mau momento que estamos tendo. Se Deus quiser, a gente vai sair disso. - disse Marcos Antonio após a partida.

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Sem vencer na competição há oito jogos, o Tricolor paulista está na 12ª colocação, com 26 pontos somados. O Grêmio, por sua vez, deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 14ª colocação, respirando mais aliviado. Agora, a equipe de Dorival embarca para a Bolívia, para enfrentar o Bolívar na terça-feira, dia 11, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Marcos Antônio lamentou derrota do São Paulo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Veja como foi a derrota do São Paulo

O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

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