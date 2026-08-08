Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo

Tricolor foi derrotado por 2 a 1

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/08/2026 18:21
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marcos Antonio lamentando
Marcos Antônio fez uma partida de destaque contra o Grêmio (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Marcos Antônio fez um forte desabafo após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Grêmio. Sem vencer no Campeonato Brasileiro há mais de 100 dias, o jogador disse que a equipe está tentando, mas que os resultados não chegam.

- É lamentável, mais uma derrota que a gente teve aqui hoje. Estamos bem, mas infelizmente mais uma vez a gente toma dois gols. É pedir desculpa ao nosso torcedor. Estamos trabalhando. Em nome de todo o grupo, nós estamos trabalhando para poder reverter esta situação. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter e voltar a dar alegria ao nosso torcedor. A gente conta com o nosso torcedor neste momento, a gente precisa todo mundo estar junto. A gente agradece de verdade ao torcedor. A gente está dando a nossa vida aqui, trabalhando bastante para poder reverter esse mau momento que estamos tendo. Se Deus quiser, a gente vai sair disso. - disse Marcos Antonio após a partida.

continua após a publicidade

Sem vencer na competição há oito jogos, o Tricolor paulista está na 12ª colocação, com 26 pontos somados. O Grêmio, por sua vez, deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 14ª colocação, respirando mais aliviado. Agora, a equipe de Dorival embarca para a Bolívia, para enfrentar o Bolívar na terça-feira, dia 11, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Marcos Antonio do São Paulo
Marcos Antônio lamentou derrota do São Paulo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Veja como foi a derrota do São Paulo

São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafinha do São Paulo

São Paulo

Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo

Há 5 minutos
Dorival Junior em coletiva

São Paulo

Dorival Júnior dispara sobre fase do São Paulo: 'Preocupação'

Há 28 minutos
Dorival na derrota do São Paulo para o Grêmio

Fora de Campo

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival após derrota para o Grêmio

Há 1 hora
Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo

São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão

Há 1 hora
Wallace do Grêmio

Brasileirão Série A

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Grêmio x São Paulo

Há 1 hora
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Fora de Campo

Grêmio x São Paulo: PC Oliveira aponta erro de árbitro

Há 1 hora
Mais LANCE!
Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Grêmio x São Paulo choca torcedores: 'Impossível'

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Grêmio x São Paulo: Pavón vira com gol de falta

Dorival Júnior como técnico tricolor

Escalação: São Paulo muda ataque contra o Grêmio

São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Borges com a camisa do São Paulo apontando para cima

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Onde assistir Grêmio x São Paulo

Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Domingos Duarte em treino do São Paulo

São Paulo pode ter novidades contra o Grêmio; veja provável escalação

Domingos Duarte em apresentação

Domingos Duarte fala sobre crise do São Paulo e explica como joga

Julio Casares está sendo investigado pelo MP (Foto: Bruno Santos/Folhapress)

Em meio à investigação, Arnaldo Ribeiro faz alerta sobre o São Paulo

domingos duarte em ação

AO VIVO: Assista à apresentação de Domingos Duarte no São Paulo

Matheus Ferreira em treino do São Paulo

Quem é Matheus Ferreira, que está treinando no profissional do São Paulo?

Iago Borduchi em anúncio do São Paulo

São Paulo anuncia lateral-esquerdo Iago