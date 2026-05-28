São Paulo tem reunião com empresário ligado a Ancelotti para estudo sobre SAF

Diego Fernandes, empresário que tem aparecido de forma bastante midiática nos últimos meses para falar de São Paulo, fez uma reunião com Harry Massis na última quarta-feira (28). O Lance! apurou detalhes e bastidores de como foram essas conversas.

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A primeira conversa com Harry Massis foi considerada mais detalhada e voltada a projetos para o clube, possíveis soluções e caminhos para o futuro do São Paulo. O presidente ouviu as ideias apresentadas, mas segue realizando outras reuniões com bancos e empresários para entender quais seriam as melhores alternativas neste momento.

Ainda não existe uma meta ou definição concreta sobre os próximos passos. Massis apresentou uma proposta para realizar um estudo aprofundado do São Paulo, com um diagnóstico completo da situação do clube para identificar prioridades e urgências. A tendência é que as conversas sejam retomadas após a pausa para a Copa do Mundo.

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Ano passado, Diego se reuniu com alguns conselheiros do São Paulo. Em alguns almoços, Diego combinou mensagens motivacionais com relatos de sua ligação com o clube e de sua insatisfação com o atual momento do time. Uma das propostas também passaria pela separação mais clara entre o futebol e a área social. Porém, como foi informado, uma proposta concreta não foi feita. Foi apenas um contato inicial de Massis, que também conversa com outros investidores.

Diego articulou a vinda de Ancelotti para o Brasil (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Diego Fernandes?

Influente no mercado financeiro, Diego administra o patrimônio de diversos atletas em atividade e aposentados, o que o aproximou de nomes de peso como Neymar e Vinícius Júnior. Essa rede de contatos foi fundamental para sua participação na articulação que ajudou na chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Além do futebol, o empresário também desenvolve projetos ambientais e culturais no país.