Alexandre Mattos abre o jogo sobre situação financeira do Santos Diretor executivo afirma que prioridade do Santos é quitar os atrasos de direitos de imagem

Após o treino desta segunda-feira (20) que encerrou a preparação do Santos para o duelo decisivo pela Copa Sul-Americana, o diretor executivo Alexandre Mattos comentou, em zona mista, a delicada situação financeira do clube.

O Peixe entrará em campo desfalcado nesta terça-feira (21) diante do Universidad Central, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia. A delegação chegou ao país no início da tarde desta segunda-feira (20) sem seu principal jogador. Neymar foi poupado do confronto, assim como Gabigol, que trata uma mialgia nos adutores.

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Alexandre Mattos durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mesmo em meio a uma crise financeira, o clube atendeu ao pedido das principais lideranças do elenco, que cobraram explicações sobre os três meses de atraso nos pagamentos dos direitos de imagem. Ainda não há prazo definido para a regularização dos valores. Segundo a diretoria, a prioridade é quitar os compromissos com os atletas antes de resolver a pendência relacionada ao transfer ban.

— A situação todo mundo já sabe. É delicada e difícil desde quando essa gestão entrou na segunda divisão. O que move hoje o Santos é o nome, o tamanho e a tradição, além da credibilidade da família do Marcelo. Não tem como fugir disso. Todos sabem. A reunião no domingo foi combinada e acertada. Após a partida contra o Botafogo, conversamos com o Veríssimo que, no domingo, passaríamos a situação de forma transparente, as dificuldades e que é a primeira vez, desde que essa gestão assumiu, que houve um atraso maior em relação ao pagamento. Eles confiam. Em momento nenhum o time deixou de trabalhar. O ambiente é bom. Claro que tem que ter responsabilidade. Todos os envolvidos estão incomodados e tentando resolver essa situação. A maior dificuldade atualmente é produzir receitas. Talvez seja a situação mais difícil para o presidente — explicou.

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O dirigente também comentou a ausência do presidente Marcelo Teixeira na reunião com os jogadores e comparou o atual momento do Santos aos processos de reconstrução vividos por outros clubes brasileiros.

— O presidente passou o sábado com a gente, pois no domingo não poderia estar presente. Ficou acordado que estariam o Cobra, pelo financeiro, e o Marcelinho. Não se resolvem anos de dívidas em um ano. Nem em dois ou três. Se você pegar casos de sucesso no futebol brasileiro, no Flamengo foram seis anos; no Palmeiras, cinco anos para alcançar um resultado positivo. Aqui não vai ser diferente — afirmou.

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Mattos ainda reforçou que a prioridade da diretoria é regularizar os pagamentos dos direitos de imagem. Segundo ele, a dívida que gerou o transfer ban da Fifa, referente a cerca de R$ 15 milhões devidos ao Monaco pela contratação de Jean Lucas, será tratada posteriormente para evitar desgastes com o elenco e possíveis reflexos no desempenho esportivo.

— Não podemos pensar em pagar transfer ban e não arrumar aqui dentro. A prioridade é manter a casa em ordem. É a primeira vez em dois anos e meio que houve um atraso um pouco maior na imagem, e vamos priorizar o pagamento aqui dentro — concluiu.

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*A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.

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