Cuca classifica derrota como 'inadmissível', e Arão cobra reação do Santos O treinador ainda comentou sobre Gabigol e admitiu que o próximo foco do Peixe é contra o Corinthians, no domingo (30), pelo Brasileirão

O Santos terminou a partida contra o Palmeiras com apenas uma finalização no gol defendido por Carlos Miguel. A postura do Peixe, que foi derrotado por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (26), gerou críticas do próprio treinador da equipe, classificando como "inadmissível".

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Na saída do campo, outro personagem principal da equipe santista, o volante Wilian Arão, também declarou que a partida não foi digna da grandeza do jogo e do Santos. Segundo o volante, a equipe precisa corrigir erros e a postura, para depois pensar na partida de volta na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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— Uma coisa de cada vez. Primeiro, corrigir erros e postura. Não foi uma postura digna do Santos e nem da grandeza do jogo, por isso perdemos desse placar. Domingo temos clássico e precisamos mudar tudo que fizemos hoje. Depois, na quarta-feira, é outra história. Reconhecer que jogamos muito mal. Uma chance comigo na bola parada. Eles poderiam ter feito mais gols. Foram superiores. Trabalhar para poder melhorar — declarou Arão.

Postura inadmissível do Peixe?

O técnico Cuca admitiu a atuação do Peixe abaixo das expectativas, frustrando o torcedor santista. O comandante voltou o foco para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (30), ciente da dificuldade do momento e da necessidade de juntar forças para a reação. No Brasileirão, a equipe está a apenas dois pontos do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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— Focar no Brasileiro. Domingo (30) é o Corinthians, outro grande adversário, nos remontar, juntar forças um do outro, de onde a gente puder, de todas as formas. O momento vai ser duro, porque nós não representamos bem o clube, o torcedor, e isso aí é inadmissível, principalmente para o torcedor, ele (torcedor) tem toda a razão, e nós temos que nos fortalecer mais, em todos os sentidos. Domingo é outra competição, é outro jogo, e daí a gente vê o que acontece domingo para pensar na quarta-feira, mas no futebol tudo pode acontecer — afirmou o treinador.

Equipe sentiu primeiro gol do Palmeiras

Jogando em casa, o Palmeiras iniciou o clássico com maior imposição e domínio da posse de bola. O Peixe, por outro lado, se defendia em duas linhas de quatro e buscava anular o ataque alviverde, formado por Flaco López e Vitor Roque.

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Até os 30 minutos da primeira etapa, o time santista cumpria a função tática estabelecida por Cuca, chegando a igualar a posse de bola em 50%. Porém, aos 34 minutos, Andreas Pereira encontrou Flaco López na entrada da grande área, e o artilheiro do Palmeiras acertou um belo chute para abrir o placar.

De acordo com Cuca, o Santos vivia seu melhor momento no jogo até sofrer o primeiro gol, sem ceder oportunidades claras ao rival. O impacto foi imediato e, dez minutos depois, a equipe sofreu o segundo tento. Em desvantagem, o Peixe precisou se expor, e o rival aproveitou os espaços concedidos.

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— Estava mais para nós naquele momento do que para o adversário. Eu não me lembro deles terem tido uma chance clara em um chute lá fora da área, até despretensioso. Acabou fazendo o gol com o Flaco Lopes e, dali para frente, desestabilizou, porque tomamos o segundo gol em cima da hora, aos 45, 46, se muda 1 a 0. É outra coisa, quando muda 2 a 0, nós já tínhamos em mente as trocas que nós fizemos, só que o adversário se posta bem no plano de contra-ataque e nós cedemos diversos contra-ataques para eles no segundo tempo — pontuou Cuca.

Partida entre Palmeiras e Santos,, válida pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil - (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

E por que Gabigol no banco?

Além de Neymar, que, mesmo relacionado, ficou fora por opção da comissão técnica devido à sequência de jogos na temporada, outra ausência sentida entre os titulares foi a de Gabigol. Na coletiva, Cuca garantiu que a decisão de deixar o camisa 9 no banco não teve relação com o atrito ocorrido após a substituição no jogo contra o Mirassol, no último domingo (23). O treinador afirmou que o motivo de o atacante ter ficado fora dos 11 iniciais foi estritamente tático.

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— Não tem um motivo (por ter deixado o Gabigol no banco), nós pensamos numa estratégia, nós não conseguimos segurar a bola no segundo tempo também, tampouco finalizamos. Então, a estratégia, até tomar o primeiro gol ela estava dentro do script. Nós estávamos até com o controle do jogo, a partir dali, tudo que você (jornalista) falar, você tem razão — disse o treinador.

Números do Santos na partida contra o Palmeiras

Posse de bola: 55% Grandes chances: 2 Finalização no alvo: 1 Finalizações: 7 Escanteios: 5 Faltas: 16 Passes: 532 Desarmes: 15 Faltas (tiros diretos): 10 Cartões amarelos: 2 Dados: Sofascore

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