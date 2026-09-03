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Palmeiras alfineta Neymar e cita gramado após eliminação: 'Simples assim'

Alviverde utilizou as redes sociais para defender a manutenção realizada no Nubank Parque: 'Clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos'

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/09/2026 13:36
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Neymar - Santos x Palmeiras
Neymar durante confronto entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

O Palmeiras utilizou as redes sociais para ironizar declaração de Neymar e defender o gramado sintético do Nubank Parque. Em publicação feita no início da tarde desta quinta-feira (3), o clube parabenizou os profissionais responsáveis pela manutenção do campo e destacou que a equipe tem o menor número de lesões entre os clubes do Brasileirão nas últimas cinco temporadas.

Horas antes, o camisa 10 do Santos havia criticado as condições do gramado da Vila Belmiro. Na noite de quarta-feira (2), Santos e Palmeiras empataram por 0 a 0, e o jogador deixou o campo lesionado no intervalo.

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O resultado classificou o Palmeiras para as semifinais da Copa do Brasil. Na partida de ida, disputada na semana passada, a equipe havia vencido por 3 a 0.

- Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro. Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo. E ainda por cima fazemos mais força para arranques e freadas durante a corrida porque o campo está desregular, não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo. Parabéns, viu... Ótimo trabalho de merda - escreveu Neymar em suas redes sociais.

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Ainda na publicação, o Palmeiras ressaltou os cuidados diários com o gramado do Nubank Parque, que, segundo o clube, proporcionam condições de jogo de qualidade tanto para a equipe mandante quanto para os adversários.

- Não importa o dia, o gramado sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente. Pode acreditar. Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nas corridas, o piso sempre regular - escreveu o Palmeiras nas redes sociais.

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Vale lembrar que a comissão técnica do Santos optou por poupar Neymar no jogo de ida contra o Palmeiras, em razão do gramado sintético e da sequência de partidas da equipe no segundo semestre. Não relacionado para a primeira partida das quartas de final, o atacante foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último final de semana, na Neo Química Arena. O resultado também ajudou o Alvinegro a se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Nubank Parque, estádio do Palmeiras
Gramado do Nubank Parque, casa do Palmeiras (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Confira publicação do Palmeiras

Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque... Não importa o dia, o gramado sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente. Pode acreditar. Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nas corridas, o piso sempre regular. Não à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos... Parabéns, viu? Ótimo trabalho!

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