O Santos empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, na partida de volta válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo com o resultado desfavorável no jogo de ida, a torcida santista esgotou os ingressos e garantiu o maior público do estádio na temporada.

O maior público do ano na Vila até então havia sido registrado no empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians, no dia 15 de março, com 15.008 torcedores. Segundo apuração do Lance!, o clássico contra o Palmeiras superou esse número e estabeleceu o novo recorde do Peixe na casa santista em 2026, com 15.077 presentes.

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Esta foi a segunda partida consecutiva com carga total comercializada. Nos dois confrontos, a diretoria do clube colocou ingressos à venda a preços populares, estratégia que tem dado resultado na busca por lotar as arquibancadas.

Torcida do Santos na recepção da equipe para a partida contra o Palmeiras - ( Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C._

Obras de 'retrofit' seguem em andamento na Vila Belmiro

Além da presença massiva da torcida, o estádio passa por um processo de modernização e ampliação de capacidade, denominado "retrofit", iniciado após a Copa do Mundo. As intervenções começaram pela arquibancada Cosmo Damião, setor destinado às torcidas organizadas.

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Em agosto, o clube iniciou a retirada das escadas de acesso do setor, promovendo o rebaixamento da arquibancada até o nível do gramado. Em abril, foram realizadas adequações no Portão 17, destinado aos sócios, para atender às exigências do regulamento da Conmebol para a Copa Sul-Americana. Já em janeiro, o Peixe reinaugurou a sala de imprensa Armando Gomes dentro do pacote de melhorias operacionais.

O quarto andar do estádio, espaço que dá acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, segue em remodelação. O Lance! teve acesso ao local, que continua em obras para a finalização das melhorias.

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Quarto andar da Vila Belmiro, espaço que dá acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, segue em remodelação - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

Quarto andar da Vila Belmiro, espaço que dá acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, segue em remodelação - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

Quarto andar da Vila Belmiro, espaço que dá acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, segue em remodelação - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

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