Ancelotti vai ao Nilton Santos antes de anunciar nova lista da Seleção
Técnico italiano observará de perto jogadores de Botafogo e Palmeiras antes da convocação, nesta quarta-feira (9)
Carlo Ancelotti estará no Nilton Santos neste domingo (6) para acompanhar o duelo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 18h30 e será uma das últimas oportunidades para o técnico da Seleção Brasileira avaliar jogadores antes de divulgar sua próxima lista de convocados. A convocação será anunciada na próxima quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
O treinador italiano terá a companhia de Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções, e Juan Santos, coordenador técnico da equipe principal masculina. A lista terá 26 jogadores e será destinada aos primeiros compromissos do Brasil depois da Copa do Mundo de 2026.
A Seleção enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, o Brasil encara a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.
A comissão técnica também estará de olho em outros jogos do futebol brasileiro neste fim de semana. No sábado (5), Cristiano Nunes, preparador físico, e Bruno Baquete, analista de desempenho, estarão no Maracanã para Fluminense x Vasco. No Morumbis, Thomaz Araújo, analista de desempenho, acompanhará São Paulo x Atlético-MG ao lado de Paulo Victor, técnico da Seleção Brasileira sub-20.
Jogadores de Botafogo e Palmeiras na mira
O confronto no Nilton Santos reúne alguns atletas que aparecem como opções para Ancelotti. No Botafogo, o volante Danilo e o lateral-direito Vitinho estão entre os nomes que buscam espaço na Seleção.
Do lado do Palmeiras, o zagueiro Murilo, o volante Andreas Pereira e o atacante Vitor Roque também aparecem como candidatos a uma oportunidade no novo ciclo. O goleiro Carlos Miguel, que já teve seu nome associado à Seleção, atravessa um momento menos favorável.
Ancelotti também foi à Europa de olho na próxima convocação
Nos últimos dias, Ancelotti também fez um giro pela Europa para acompanhar partidas e observar jogadores que podem entrar no radar da Seleção. O treinador passou por França e Inglaterra, enquanto integrantes de sua comissão técnica acompanharam confrontos em diferentes campeonatos.
Na Europa, Paul Clement assistirá a Nottingham Forest x Tottenham, pela Premier League, e depois estará em Londres para Arsenal x Chelsea. Na sexta-feira (4), Simone Montanaro esteve no Parque dos Príncipes para PSG x Monaco, enquanto Mino Fulco acompanhou Betis x Real Madrid, em Sevilha. Na Itália, Francesco Mauri observou Genoa x Como.
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