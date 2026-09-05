Alison dos Santos, o Piu, chega à final da Diamond League, neste sábado (5), em Bruxelas, como o principal candidato ao título dos 400m com barreiras. O brasileiro vive uma temporada dominante e ganhou ainda mais confiança depois de estabelecer o novo recorde mundial da prova, em Zurique, no fim de agosto. A decisão será disputada às 16h52 (horário de Brasília), no Allianz Memorial Van Damme. A prova do brasileiro encerra a programação deste sábado na competição.

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Além do excelente momento, Alison terá um obstáculo a menos na disputa pelo Troféu Diamante. O norueguês Karsten Warholm, antigo recordista mundial e principal rival do brasileiro, não participará da final. Warholm havia perdido justamente para Piu em Zurique, quando o brasileiro marcou 45s80 e derrubou o recorde mundial.

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Com a ausência do norueguês, Alison terá pela frente outros sete atletas. Entre eles estão o também brasileiro Matheus Lima, que tem 47s26 como melhor marca em 2026, além dos americanos Trevor Bassitt e Caleb Dean, o alemão Emil Agyekum, o esloveno Matic Ian Gucek, o nigeriano Ezequiel Nathaniel e o catariano Abderrahman Samba.

Temporada de domínio do Piu

A campanha de Alison nos 400m com barreiras em 2026 é marcada pela regularidade. O brasileiro ainda não foi derrotado na prova nesta temporada e venceu todas as etapas da Diamond League em que competiu.

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Em Zurique, no dia 27 de agosto, o brasileiro fez história ao completar a prova em 45s80, estabelecendo o novo recorde mundial. Antes disso, havia vencido na Silésia, na Polônia, com 46s43, em Oslo, na Noruega, com 46s89, e em Xiamen, na China, com 46s72.

O brasileiro também venceu os 400m com barreiras em Estocolmo, com 47s11, embora a prova não tenha distribuído pontos para a Diamond League. No Troféu Brasil, em São Paulo, Piu marcou 46s48 e também terminou à frente da marca de Warholm registrada na etapa de Londres. Além dos 400m com barreiras, Alison conquistou os 300m com barreiras na etapa de Shaoxing/Keqiao, na China, com 33s01.

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➡️Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos comemora após vencer e quebrar o recorde mundial dos 400 metros com barreiras masculino durante a etapa da Liga de Diamante de atletismo, no Estádio Letzigrund, em Zurique, em 27 de agosto de 2026 (Foto: Fabrice Coffrini / Afp)

Terceiro Troféu Diamante

A final em Bruxelas pode render a Alison dos Santos o terceiro título da Diamond League. O brasileiro já venceu a competição em 2022 e 2024 e busca repetir o feito nesta temporada. Piu é um dos dois atletas brasileiros que já conquistaram o Troféu Diamante. A outra é Fabiana Murer, campeã do salto com vara em 2010 e 2014.

Uma particularidade da competição é que o campeão da temporada não é definido pela soma dos pontos obtidos nas etapas anteriores. O título é decidido exclusivamente pelo resultado da final. Aos 26 anos, o paulista de São Joaquim da Barra, que vive e treina em Clermont, nos Estados Unidos, sob orientação do técnico Felipe de Siqueira, chega à decisão como líder do ranking e dono dos recordes mundial, sul-americano e brasileiro dos 400m com barreiras.

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➡️Ex-recordista mundial ficou 'em choque' após feito de Piu

Brasil também terá representante no salto triplo

Além de Alison e Matheus Lima nos 400m com barreiras, o Brasil terá outro atleta na programação da final da Diamond League.

Almir dos Santos Júnior disputa o salto triplo às 14h23 (de Brasília). O brasileiro tem como melhor resultado da temporada a marca de 17,24m, alcançada no Campeonato Pan-Americano de Atletismo, em Medellín, na Colômbia, em junho.

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