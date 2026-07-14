logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

De Paul revela expectativa para Inglaterra x Argentina: 'Ingrediente especial'

Meia também comenta sobre amizade com Lionel Messi

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 17:41
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
De Paul em entrevista com a imprensa na véspera do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo
De Paul em entrevista com a imprensa na véspera do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Meia da Argentina, De Paul não escondeu a expectativa para enfrentar a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista, o atleta do Inter Miami revelou ansiedade para enfrentar os Três Leões pela primeira vez na carreira.

  • Mac Allister concede coletiva antes do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo

    Meia da Argentina compara Messi e Maradona e vê Inglaterra em baixa

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    - Adoro esse tipo de partida, elas me motivam e têm um ingrediente especial que desperta muitas coisas em mim. Estou vivenciando isso com muita alegria e ansiedade, porque é uma equipe que nunca enfrentei antes.

    Na conversa com os jornalistas, De Paul revelou que Scaloni já definiu a equipe da Argentina que iniciará o duelo com a Inglaterra, embora não tenha revelado os nomes. E apesar de toda a rivalidade envolvendo o confronto por conta da questão da Guerra das Malvinas, o meia corroborou com o discurso de seu treinador de que é apenas mais um jogo.

    continua após a publicidade

    - A mensagem do treinador foi a mesma, tanto publicamente quanto internamente: é uma partida de futebol, uma partida única, porque é uma semifinal contra a Inglaterra. Então, esperamos que as pessoas venham para apreciar o espetáculo e que os argentinos, quando a partida terminar, fiquem muito felizes.

  • Derrotada pela Espanha, França disputará o terceiro lugar

    Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos
  • Mbappé e Yamal no duelo entre França e Espanha, na semifinal da Copa do Mundo

    Paternidade? Yamal amplia vantagem sobre Mbappé em confrontos diretos

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • Nesta quarta-feira (15), a Argentina enfrenta a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.

    Veja outras respostas de De Paul, meia da Argentina

    Desempenho da Argentina

    - Sinceramente, não costumo comentar a opinião alheia. O futebol também é ótimo porque gera muitos debates. Estamos muito felizes e em paz com o nosso desempenho na Copa do Mundo e com a nossa trajetória. Sempre há coisas para melhorar, mas em uma Copa do Mundo com 48 seleções, terminamos entre os quatro primeiros, e na outra, fomos campeões.

    continua após a publicidade

    Lionel Messi

    - Ele é um amigo e alguém que eu amo muito. O vejo feliz. Estou muito feliz por todas as situações pelas quais ele passou com essa camisa e por tudo pelo que ele lutou.

    ⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    De Paul conduz a bola e é seguido por Rieder em Argentina x Suíça, na Copa do Mundo
    De Paul conduz a bola e é seguido por Rieder em Argentina x Suíça, na Copa do Mundo (Foto: David Ramos/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    777 pode contestar decisão que recolocou Pedrinho na SAF do Vasco; especialista analisa

    Há 7 minutos
    Léo Pereira durante partida do Flamengo na Libertadores

    Flamengo

    Léo Pereira pode deixar o Flamengo? Veja o cenário envolvendo o zagueiro do Brasil

    Há 16 minutos
    O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, gesticula durante o primeiro tempo de uma partida da NBA Summer League de 2026 contra o Memphis Grizzlies, no Thomas & Mack Center, em Las Vegas, Nevada (Foto: Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

    NBA

    Tiago Splitter comemora primeira vitória no comando do Chicago Bulls

    Há 18 minutos
    Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

    Fórmula 1

    Max Verstappen está arrependido de não ter ido à Mercedes na F1, diz Steiner

    Há 19 minutos
    Endrick com jogadores da base da Seleção com troféu de campeão do Torneio de Montaigu pela Seleção Sub-17 em 2022

    Futebol Nacional

    Bilhões em jogo: por que a base virou o principal investimento dos clubes brasileiros

    Há 23 minutos
    Léo Duarte treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Atlético Mineiro

    Reforço do Atlético sofre lesão muscular e adia estreia

    Há 26 minutos
    Mais LANCE!
    Junior "Cigano" dos Santos em coletiva após UFC 211

    Em revanche do UFC, Cigado e Werdum tem luta cancelada

    Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)

    Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?

    Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo

    Atuação de Rodri chama a atenção de jornais europeus: 'O retorno do Bola de Ouro'

    Felipe Franco no Dana White's Contender Series, antes de entrar no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

    UFC terá duelo de brasileiros em evento deste sábado (18)

    Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (15/07)?

    Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

    Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10

    Torcedores da Argentina presentes no jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Qual música é tocada nos estádios em jogos da Argentina?

    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Bellingham ultrapassa Messi em ranking da Fifa antes de Inglaterra x Argentina

    Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra