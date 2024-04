Palpite: Fluminense x Colo-Colo – Copa Libertadores – 9/4/2024

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após vencer seu adversário na primeira rodada da Libertadores, o Colo-Colo terá a difícil missão de encarar o Tricolor Carioca, em partida válida pela segunda rodada da competição. O jogo começa às 21h (de Brasília) da terça-feira (9). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Fluminense x Colo-Colo

O Fluminense não atravessa um bom momento na temporada. Quatro partidas consecutivas sem vencer, a equipe estreou com um empate na Libertadores e foi eliminado recentemente na semifinal da Taça Guanabara. Enquanto isso, o Colo-Colo teve uma sólida estreia na Liberta, mas faz um início de campanha regular no Campeonato Chileno.

Devido a importância de somar três pontos neste confronto, o Fluminense deve adotar um estilo de jogo bastante agressivo no Maracanã. Diante de uma equipe inferior tecnicamente, é possível que o Tricolor encerre o jejum de quatro partidas sem triunfo. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fluminense

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense não vive um bom momento na temporada. Recentemente, perdeu a chance de ser tricampeão consecutivo do Campeonato Carioca, depois de ser eliminado pelo seu arquirrival, Flamengo, em partida válida pelas semifinais da Taça Guanabara.

Na rodada inaugural da Copa Libertadores, visitou o Alianza Lima, no Peru, e teve uma performance mais sólida que seu adversário na partida. Chegou a ter 79% da posse de bola contra apenas 21% do elenco mandante, mas chutou menos vezes no alvo (2 contra 4).

No que realmente importa, quem saiu na frente foi o Alianza, com gol assinalado por Kevin Serna aos 35 minutos da primeira etapa. O Tricolor buscou o empate apenas no segundo tempo, quando Marquinhos marcou o único gol do Fluzão há 18 minutos do fim.

Colo-Colo e sua última performance

O Colo-Colo faz um início de temporada regular no Campeonato Chileno. Sendo um dos favoritos ao título devido a qualidade de seu elenco em relação aos demais clubes de seu país, a equipe é apenas a quarta colocada ao fim da sétima rodada.

Na rodada inaugural da Copa Libertadores, teve a oportunidade de iniciar sua caminhada com o mando de campo, no Estádio Monumental David Arellano.

Encarando o clube paraguaio do Cerro Porteño, não teve uma boa performance mas conseguiu ter uma posse de bola muito superior durante os 90 minutos (67% contra 33%). Porém, conseguiu encontrar o caminho do gol apenas no último minuto dos acréscimos, quando Lucas Antonio Cepeda Barturen balançou as redes aos 90+4, sendo esse o único tento assinalado do confronto.