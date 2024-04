Torcedores do Vasco elegem qual técnico querem no comando

Ramón Díaz não é mais o técnico do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ramón Díaz não é mais o técnico com Vasco. Após o atropelo sofrido diante do Criciúma, o treinador argentino pediu demissão. Com isso, os vascaínos votaram e elegeram quem querem no como o futuro comandante. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Vasco.

Os vascaínos escolheram o português José Mourinho, que recebeu 69% dos votos (2,4 mil votos). Na sequência, Luiz Felipe Scolari foi o segundo colocado na enquete com 14% dos votos (474 votos). Os torcedores também optaram por outro nome que não consta na lista por 5% dos votos (190 votos).

Torcedores do Vasco no canal do Lance! no WhatsApp querem a contratação de José Mourinho (Foto: Isabella Bonotto/AFP)