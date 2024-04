Palpite: Fluminense x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 14/4/2024

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Publicada em 13/04/2024 - 01:02

Embalado com sua primeira vitória na Libertadores, o Fluminense encara o Bragantino na primeira rodada do Campeonato Brasileiro em sua versão 2024. O jogo começa às 17h (de Brasília) de domingo (14). E as equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Fluminense x Bragantino

O Fluminense atravessa um momento conturbado na atual temporada. Em meio a suas primeiras derrotas em 2024, voltou a vencer na última vez que entrou em campo e pode embalar sua primeira sequência de duas vitórias desde fevereiro. Enquanto isso, o Bragantino acaba de sofrer uma dura derrota na Sul-Americana.

Apesar da promessa de um jogo movimentado e com chances para os dois lados, o Fluzão costuma se impor ao jogador no Maracanã, sendo provável que o elenco comandado por Fernando Diniz tenha as melhores chances nesta estreia. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fluminense

​- 2.05 na bet365

- 2.10 na Betano

- 2.15 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense acaba de vir de atuações sólidas no início da Copa Libertadores. Após ter empatado em 1 a 1 na primeira rodada com o Alianza Lima, do Peru, venceu a rodada seguinte contra o Colo Colo, do Chile, por 2 a 1 no Maracanã.

Porém, é válido lembrar que o elenco comandado por Fernando Diniz teve a sequência de dois títulos consecutivos do estadual carioca quebrados na atual temporada.

Na primeira fase da competição, já havia feito uma campanha considerada mediana, mas garantiu a classificação para a semifinal após ter ficado na quarta colocação. Na semifinal, cruzou o caminho do Flamengo e suportou a pressão do Rubro-Negro, que garantiu a vitória por 2 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).

Bragantino e sua última performance

O Bragantino aparece para a estreia do Brasileirão depois de ter sofrido sua pior derrota na temporada. Em jogo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores, foi goleado pelo Racing, da Argentina, por 3 a 0.

Apesar deste fato, já havia vencido a estreia da Liberta na semana passada, depois de superar o Coquimbo, do Chile, por 1 a 0 na Red Bull Arena.

As expectativas para o Campeonato Brasileiro são as melhores possíveis para a diretoria e seus torcedores, já que o Braga fez uma temporada sólida no ano passado e realizou performances convincentes no Paulistão 2024.