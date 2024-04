Palpite: Corinthians x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro – 14/4/2024

Foto: Nelson Almeida / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Depois de uma péssima campanha no Paulistão, o Corinthians quer se redimir no Brasileirão. Na primeira rodada, enfrenta o Atlético-MG, que iniciou a temporada com título no estadual mineiro. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (14). E as equipes se encontram na Neo Química Arena, em Itaquera. Assista no Premiere.

Palpite Corinthians x Atlético-MG

As duas equipes vivem um bom momento na temporada. Enquanto o Corinthians chega para o confronto após golear o Nacional do Paraguai na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG acaba de vencer o título do estadual mineiro diante de seu arquirrival.

Mesmo que o Timão seja naturalmente uma equipe mais perigosa com o apoio de sua torcida, a maior qualidade técnica do elenco visitante faz com que apostar na vitória de qualquer um dos clubes seja arriscado nesta estreia. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.00 na bet365

- 2.90 na Betano

- 3.10 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer começar a apostar com uma boa promoção? Conheça o código promocional Betano.

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians teve um início de temporada conturbado e marcado pelo fracasso de Mano Menezes sob o comando da equipe. Porém, desde a chegada do novo treinador, António Oliveira, as coisas mudaram.

De cara nova, o Timão aumentou drasticamente seu aproveitamento no estadual paulista, mas não a ponto de alcançar a classificação para o mata-mata da competição.

Recentemente, o elenco mostrou todo seu potencial ofensivo ao superar o Nacional Asunción, do Paraguai, na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Com uma atuação de gala de Ángel Romero, que marcou duas vezes e deu uma assistência, o Corinthians venceu o clube estrangeiro por 4 a 0 na Neo Química Arena.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG disputou recentemente a decisão do estadual mineiro pela 18ª vez consecutiva. E também pela quinta vez seguida, garantiu o título da competição ao superar seu arquirrival, Cruzeiro.

Durante sua campanha pela edição 2024 do Campeonato Mineiro, fez uma trajetória mediana na primeira fase e superou o América-MG na semifinal. Na grande final, empatou na Arena MRV por 2 a 2 e superou a Raposa por 3 a 1 no Mineirão, garantindo o pentacampeonato consecutivo.

O Galo também teve um início robusto na Copa Libertadores. Na competição, venceu e convenceu na estreia contra o Caracas, por 4 a 1; e na rodada mais recente, superou o Rosario Central, da Argentina, por 2 a 1.