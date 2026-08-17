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Palmeiras recupera zagueiros, e Abel deve ter defesa completa na Libertadores

Depois de enfrentar desfalques no setor, técnico do Palmeiras volta a contar com opções para a defesa na disputa continental

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/08/2026 06:30
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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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"Faltaram os três zagueiros". Essa frase foi dita pelo técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras para o Fluminense no sábado (15), no Maracanã, pelo Brasileirão. Na partida em questão, o português, que vinha escalando a equipe com três beques, utilizou dois e voltou para o esquema tático que utilizava no início da temporada.

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- Faltam os três zagueiros. Se tivéssemos três zagueiros hoje não sofreríamos os gols - limitou-se a dizer Abel Ferreira quando questionado sobre o resultado no Rio de Janeiro.

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No entanto, apesar da mudança, o time seguiu jogando mal, como vem acontecendo desde o retorno da Copa do Mundo. Contra o time carioca, Abel optou por escalar uma linha de quatro defensores, com Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, já que Barboza foi poupado em razão de um trauma no pé.

O zagueiro recém-contrato jogou contra o Cerro Porteño e deixou o Nubank Parque mancando. Apesar disso, não deve ser problema para o jogo de volta contra os paraguaios na quarta-feira (19), valendo vaga nas quartas de final do torneio continental.

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Quem também retornou na partida deste final de semana foi o também zagueiro Bruno Fuchs, mas ficou apenas entre os reservas. Recuperado da cirurgia no apêndice, o jogador foi relacionado pela primeira vez em três semanas, e também deve seguir com a delegação para o Paraguai, tornando-se outra opção.

Sendo assim, a tendência é que Abel Ferreira tenha cinco jogadores da posição disponíveis: Gustavo Gómez, Barboza, Murilo, Bruno Fuchs, além do jovem Benedetti.

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Sequência ruim do Palmeiras incomoda

Apesar de classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o desempenho do Palmeiras pós-Copa preocupo. O time caiu de rendimento, empatou em casa com o Cerro Porteño no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, e busca a vaga fora de casa contra os paraguaios. Um novo tropeço, aliado ao mau momento do time no Brasileirão - que viu a gordura na ponta da tabela diminuir - pode colocar a temporada em risco.

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Barboza, zagueiro do Palmeiras - escalação
Barboza, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)


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