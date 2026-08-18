Cerro Porteño x Palmeiras: escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), em Assunção
Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto entre as equipes terá transmissão da Paramount+. Clique aqui para assistir na Paramount+.
Ficha do jogo
Com o empate por 1 a 1 na partida de ida, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para avançar às quartas de final da competição. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.
O duelo desta quarta-feira será o 20º entre os clubes na história da Libertadores e o quarto na atual edição. Até o momento, são dois empates, um em cada estádio, além de uma vitória do Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Vegetti, ainda na fase de grupos.
✅ FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)
Prováveis escalações
CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)
Roffo; Fabricio Domínguez, Velazquez, Quintana e Cañete; Chaparro, Cecilio Domínguez, Gamarra, Bobadilla e Morel; Vegetti.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Emiliano Martínez (Lucas Evangelista) e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.
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