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Facincani manda recado à diretoria do Palmeiras: 'Fácil assim'

Palmeiras está apenas a três pontos na frente do vice-líder Flamengo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/08/2026 13:56
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Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Com o recente resultado negativo para o Palmeiras e o triunfo do Flamengo, o Brasileirão está cada vez mais acirrado. Durante o programa Bate Pronto, o jornalista Felippe Facincani criticou diretamente o desempenho ruim do clube e cobrou um posicionamento da diretoria Alviverde.

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Facincani cobra posicionamento de diretoria do Palmeiras

Durante o programa esportivo, o jornalista destacou a falta de cobrança da diretoria Alviverde, deixando claro o desempenho negativo da equipe nos últimos jogos:

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- É fácil trabalhar em uma empresa assim, não tem cobrança, pode fazer a besteira que quiser e vai continuar seguro. Deve haver cobrança! É muito fácil falar que o Abel é campeão com sorte, que pegou um time montado. Não é esse o discurso, as pessoas precisam saber trabalhar com críticas construtivas. O Abel já foi um grande treinador no Palmeiras, já foi muito vitorioso, tirava coelhos da cartola - destacou o comentarista.

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Posteriormente, Facincani deixou claro que gosta dos trabalhos feitos por Abel Ferreira no Palmeiras, mas, atualmente, não é algo a se elogiar:

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- Ele tinha uma série de aspectos (positivos) que resultaram em um livro que ele escreveu. Ninguém escreve um livro de um planejamento vitorioso se for incapaz. O livro dele é uma das coisas mais legais que vi nos últimos tempos no jornalismo esportivo. A questão é que tudo aquilo que está no livro, não existe hoje - concluiu o jornalista.

Felippe Facincani manda recado a diretoria do Palmeiras (Foto: Reprodução)
Felippe Facincani manda recado a diretoria do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Próximo compromisso Alviverde no Brasileirão

No último sábado (16), o Palmeiras perdeu de virada para o Fluminense, no Maracanã, por 3 a 2, e viu o Flamengo se aproximar no Brasileirão, depois de uma vitória contundente sobre o Mirassol, no último domingo (16), por 5 a 1.

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O clube paulista terá um duelo contra o Vasco, no domingo (23), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

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