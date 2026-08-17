Escalação: Paulinho segue como desfalque, e Palmeiras tem retornos de Khellven e Barboza Camisa 10 segue afastado devido a lesão muscular; Alviverde necessita de uma vitória fora de casa para avançar às quartas de final da Libertadores

Paulinho voltou a ser desfalque no treinamento do Palmeiras nesta segunda-feira (17). O atacante segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e realizou trabalhos sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube. Com isso, a expectativa é de que o camisa 10 volte a desfalcar a equipe.

+ Leila Pereira reforça confiança em Abel Ferreira e elenco do Palmeiras: 'Temos muito a celebrar'

O restante do elenco, incluindo o lateral-direito Khellven e o zagueiro Alexander Barboza, foi ao gramado para dar sequência à preparação para o jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores.

continua após a publicidade

Khellven se recuperou da lesão muscular que o afastou dos gramados nas últimas semanas e treinou sem restrições. A última partida do lateral foi na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, em 29 de julho, pelo Brasileirão. Desde então, ficou fora das opções da comissão técnica de Abel Ferreira.

Barboza, por sua vez, foi poupado da derrota por 3 a 2 para o Fluminense em razão de um trauma no pé, apesar de ter viajado com a delegação alviverde para o Rio de Janeiro. O zagueiro treinou normalmente e também retorna à lista de relacionados.

continua após a publicidade

Andreas Pereira recebeu cartão vermelho durante a segunda etapa do jogo de ida e cumpre suspensão automática. O Palmeiras enviou uma queixa à Conmebol para contestar a decisão da arbitragem em campo, mas não contará com o camisa 8 no duelo de volta.

Andreas é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo Palmeiras em 2026, com 42 aparições, atrás apenas de seu companheiro de meio-campo Marlon Freitas, que soma 43. Carlos Miguel, Flaco López e Allan fecham o top 5.

continua após a publicidade

Andreas Pereira será desfalque na escalação titular do Palmeiras após ser expulso no duelo de ida (Foto: Vinicius Nunes/Ag. F8/Folhapress)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate na partida de ida, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer fora de casa para avançar às quartas de final.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.