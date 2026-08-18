Palmeiras tem boas e más notícias para superar tabu na Libertadores Classificação às quartas de final da Libertadores depende de vitória fora de casa ou de disputa por pênaltis

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O Palmeiras precisa encerrar o jejum de vitórias sobre o Cerro Porteño para avançar às quartas de final da Copa Libertadores sem depender dos pênaltis. Nos três primeiros encontros entre as equipes, incluindo os dois realizados na fase de grupos desta edição, foram dois empates e uma derrota. Para o duelo de volta, Abel Ferreira tem boas e más notícias antes de tentar levar o Palmeiras novamente às quartas de final da competição.

+ Leila reforça confiança em Abel e elenco do Palmeiras: 'Temos muito a celebrar'

Entre as principais novidades está o retorno de Alexander Barboza. O zagueiro foi poupado da derrota para o Fluminense, no último fim de semana, em razão de um trauma no pé. Ele, no entanto, treinou com o grupo e deve voltar a ser relacionado pela comissão técnica.

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A presença do defensor amplia as alternativas para o setor e oferece mais opções a Abel Ferreira, que reclamou das poucas alternativas disponíveis no fim de semana. A limitação do elenco levou, mais uma vez, à improvisação do volante Emiliano Martínez na defesa.

- Faltam os três zagueiros. Se tivéssemos três zagueiros hoje não sofreríamos os gols - detalhou o treinador em coletiva.

A tradição do Palmeiras na competição, especialmente sob o comando de Abel Ferreira, aliada à capacidade financeira do clube, também aparece como fator favorável ao Alviverde. Desde que chegou ao time, o treinador disputou três finais de Libertadores, com dois títulos e um vice-campeonato. Em 2022, ainda conduziu o Palmeiras a uma campanha perfeita na fase de grupos, com seis vitórias e 100% de aproveitamento.

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Para a atual edição, Abel Ferreira conta com um elenco recheado de opções, incluindo as duas maiores contratações da história do Palmeiras: o atacante Vitor Roque e o meia colombiano Jhon Arias. Ao todo, o grupo alviverde está avaliado em cerca de R$ 1,4 bilhão, contra R$ 118 milhões do Cerro Porteño.

- Ganhar títulos é o que motiva (a seguir como técnico do Palmeiras), por isso que estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos. Se for comparar a valorização do elenco do Palmeiras, pelo trabalho de todos, vale hoje R$ 1,4 bilhão - detalhou o treinador.

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O retrospecto como visitante, por sua vez, amplia as chances de classificação. Ao todo, o Alviverde disputou 129 partidas fora de casa, com 60 vitórias, 26 empates e 43 derrotas, aproveitamento de 53,2%. Na atual edição, são dois empates, incluindo um diante do Cerro Porteño, além de uma vitória sobre o Sporting Cristal.

Lesões diminuem opções para Abel

Abel Ferreira voltou a perder um jogador para o departamento médico. Ramón Sosa teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na derrota para o Fluminense e iniciou tratamento com os profissionais do setor. Com isso, será desfalque no Paraguai, assim como Paulinho e o lateral-esquerdo Jefté.

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Sosa havia conquistado espaço na equipe titular diante das ausências de Vitor Roque e Flaco López e registrou quatro participações em gols nos três primeiros compromissos do clube após a pausa para a Copa do Mundo. Com o retorno da dupla, voltou à condição de reserva na equipe de Abel Ferreira, embora tenha sido acionado com frequência pela comissão técnica.

Por fim, Andreas Pereira também será ausência. O camisa 8 está em boas condições físicas, mas não poderá ser relacionado devido à expulsão no jogo de ida, ainda na segunda etapa. Para ocupar a vaga, Lucas Evangelista e Emiliano Martínez aparecem à frente na disputa.

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Andreas Pereira foi expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Nubank Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Palmeiras enfrenta turbulência antes de decisão na Libertadores

Ainda líder do Brasileirão, o Palmeiras atravessa um momento de turbulência na temporada. Nos últimos oito jogos, foram apenas três vitórias, nenhuma delas nas quatro partidas mais recentes. No período, o clube confirmou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Fortaleza, mas viu a vantagem para o Flamengo cair para três pontos na tabela.

Mesmo em meio à oscilação, Leila Pereira voltou a exaltar o trabalho realizado pela comissão técnica, pela diretoria e pelo elenco do Palmeiras. A presidente também demonstrou confiança no projeto desenvolvido pelo clube a longo e médio prazo.

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- Com minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos. Temos muito a celebrar. O importante é que a presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol (Anderson Barros) e em nossos jogadores. Vamos em frente - publicou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas redes sociais.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate na ida, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final sem depender dos pênaltis.

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