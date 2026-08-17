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Luis Pacheco e Riquelme Fillipi, do Palmeiras, são alvos de clubes europeus

Diretoria alviverde ainda não recebeu ofertas oficiais pela dupla

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/08/2026 15:48
Atualizado há 51 minutos
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Luis Pacheco - Palmeiras
Luis Pacheco, volante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os resultados financeiros recentes, que apontam déficit superior a R$ 100 milhões no primeiro semestre, e a oscilação da equipe em campo nas últimas semanas não alteraram o planejamento do Palmeiras de manter seus principais jogadores nesta janela de transferências. O foco, neste momento, está no aspecto esportivo, assim como adiantado pelo Lance! anteriormente, com Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil entrando na reta decisiva.

+ Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

O clube paulista, por sua vez, segue recebendo sondagens por seus jogadores no mercado e não descarta a saída de nomes considerados "secundários", como afirmou o técnico Abel Ferreira recentemente, em entrevista.

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Pode haver uma ou outra venda periférica, porque o Palmeiras é um clube dinâmico. Sei que o Palmeiras gera milhões de expectativas, mas temos responsabilidades internas a cumprir. Não estou a fim de perder nenhuma peça-chave, mas se pagarem as cláusulas, está fora do nosso controle. Não há como evitar. Faço das minhas palavras as da presidente. Não digo que não vamos vender, mas se acontecer, serão jogadores periféricos, finalizou o treinador - afirmou Abel Ferreira.

Nos últimos dias, dois novos nomes receberam sondagens de clubes do exterior: Luis Pacheco e Riquelme Fillipi. O PSG enviou um profissional de scout para acompanhar o volante. Ele esteve presente no empate do Alviverde com o Cerro Porteño e permanecerá no país por cerca de duas semanas para analisar o jogador do Palmeiras, além de outro atleta do Vitória que está no radar do clube francês.

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O Shakhtar foi outro clube a demonstrar interesse no jovem. Assim como o PSG, porém, a equipe ucraniana não apresentou uma proposta oficial. O Palmeiras considera o volante uma de suas principais apostas das categorias de base, mas não descarta uma eventual saída, cenário diferente do tratado para Allan e Flaco López.

Pacheco foi promovido ao elenco profissional na última temporada e ainda busca maior espaço na equipe de Abel Ferreira. Ao todo, o volante soma 15 partidas com a camisa alviverde, sendo uma delas como titular.

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- Se contratar outro volante, este Luis que vocês viram hoje jogar muito bem, vai ficar fechado o lugar para ele. Jogador com muito potencial que pode nos render no presente e no futuro - Abel Ferreira, em coletiva no início do Campeonato Paulista.

Luis Pacheco, volante do Palmeiras, em jogo pela Seleção Brasileira sub-17 - janela
Luis Pacheco, volante do Palmeiras e da Seleção Brasileira, é alvo na janela de transferências (Foto: Reprodução)

+ Palmeiras veta ida de Luis Pacheco à Seleção Brasileira Sub-20 por pedido de Abel Ferreira

Riquelme Fillipi entrou no radar do futebol europeu ainda na última janela de transferências. O meia-atacante aparece entre os nomes considerados negociáveis pela diretoria do Palmeiras, que espera receber cerca de 15 milhões de euros por sua venda.

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O jogador tem contrato com o clube até o fim de 2029, com multa rescisória para o exterior fixada em 100 milhões de euros. Assim como seu companheiro, porém, ainda não recebeu nenhuma proposta formal.

O orçamento aprovado pelo Palmeiras para 2026 prevê a arrecadação de R$ 400 milhões com a venda de atletas. Para alcançar a meta, o clube aposta na negociação de jogadores que não são considerados titulares, além da saída em definitivo de nomes emprestados, como o zagueiro Micael e o atacante Luighi, ambos atualmente na MLS.

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