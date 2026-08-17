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Leila reforça confiança em Abel e elenco do Palmeiras: 'Temos muito a celebrar'

Presidente realizou declaração pública na tarde desta segunda-feira nas redes sociais

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/08/2026 16:32
Atualizado há 2 minutos
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Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, utilizou as redes sociais para defender o trabalho da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, da diretoria de futebol e do atual elenco. No último fim de semana, o Alviverde voltou a tropeçar no Brasileirão ao perder de virada por 3 a 2 para o Fluminense.

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- Com minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos. Temos muito a celebrar - Afirmou a mandatária no primeiro trecho da publicação. Em seguida, reforçou sua confiança no projeto futebolístico do clube.

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- O importante é que a presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol (Anderson Barros) e em nossos jogadores. Vamos em frente - finalizou Leila Pereira.

Apesar de seguir na liderança do Brasileirão, o Palmeiras venceu apenas um dos últimos quatro jogos na competição e viu a vantagem para o segundo colocado, Flamengo, cair para três pontos. O rival, porém, tem uma partida a menos.

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Nas competições eliminatórias, o Palmeiras avançou às quartas de final da Copa do Brasil ao superar o Fortaleza. Na Libertadores, porém, precisa vencer o Cerro Porteño fora de casa, independentemente do placar, para seguir na disputa pelo tetracampeonato.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras com votação recorde e iniciou seu segundo mandato no início de 2025, com validade até o fim de 2027. Em diferentes oportunidades, a dirigente ressaltou o desejo de manter a atual comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, e o diretor de futebol, Anderson Barros, até o fim de suas passagens pelo clube.

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- Quem tem que decidir se o treinador fica ou sai é a presidente, no caso sou eu. Já falei diversas vezes que não é o resultado de um jogo, uma desclassificação em um campeonato que vai fazer eu perder a confiança no meu treinador. Tenho confiança no treinador e no meu diretor de futebol (Anderson Barros). Como na vida, no jogo você ganha e perde. O desejo da presidente é que Abel e meu diretor fiquem até o fim de 2027 - detalhou.

A presidenta Leila Pereira durante partida de ida entre Palmeiras e Fortaleza, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026
Leila Pereira antes de partida do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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