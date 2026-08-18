Tironi no Lance!: pausa da Copa foi um desastre para Palmeiras e São Paulo
O descanso que virou pesadelo para dois gigantes do futebol brasileiro
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A parada para a Copa do Mundo parecia o pote de ouro no fim do arco-íris. Todos os treinadores e jogadores apostaram neste período para melhorar o desempenho de seus times.
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Alguma coisa deu errado pelo menos para Palmeiras e São Paulo. O time de Abel Ferreira caiu de produção, perdeu toda a gordura que tinha na liderança do Brasileiro e viu o seu maior rival encostar na tabela. Na Libertadores, foi incapaz de vencer o fraco Cerro Porteño dentro de casa no jogo de ida das oitavas de final da competição.
Abel não consegue se explicar do muro para fora nem resolver os problemas do time do muro para dentro. A verdade é que o Palmeiras deixou de ser o time frio e letal dos últimos anos para se tornar uma equipe nervosa, insegura e que foi capaz do que parecia impossível com o português no comando: tomar uma virada faltando menos de 15 minutos para o final de uma partida, como aconteceu no fim de semana contra o Fluminense.
O São Paulo já vinha mal antes da Copa e a parada foi comemorada como o período em que Dorival Júnior finalmente teria tempo para implantar com calma suas ideias. A Copa acabou e o Tricolor foi incapaz de vencer uma única partida sequer. O São Paulo despenca na tabela e a conversa agora dentro e fora do Morumbis é uma só: escapar do rebaixamento.
Defensivamente, o time é de uma fragilidade espantosa, a ponto de ser incapaz de segurar qualquer vantagem. Os segundos tempos do São Paulo invariavelmente põem a perder tudo o que foi feito nos primeiros tempos.
Dorival é outro que não consegue explicar nada muro afora nem resolver muro adentro. Suas entrevistas chegam perto de dizer que a culpa é do imponderável, porque ele vem treinando muito para corrigir as deficiências do time.
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Será que, em vez de tempo, Dorival e Abel são treinadores que precisam de jogos em sequência para seus times evoluírem?
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