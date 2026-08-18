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Tironi no Lance!: pausa da Copa foi um desastre para Palmeiras e São Paulo

O descanso que virou pesadelo para dois gigantes do futebol brasileiro

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 08:00
Atualizado há 1 minutos
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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São Paulo e Palmeiras durante partida pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis
São Paulo e Palmeiras durante partida pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis (Foto: Marco Miatelo/Folhapress)

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A parada para a Copa do Mundo parecia o pote de ouro no fim do arco-íris. Todos os treinadores e jogadores apostaram neste período para melhorar o desempenho de seus times.

Alguma coisa deu errado pelo menos para Palmeiras e São Paulo. O time de Abel Ferreira caiu de produção, perdeu toda a gordura que tinha na liderança do Brasileiro e viu o seu maior rival encostar na tabela. Na Libertadores, foi incapaz de vencer o fraco Cerro Porteño dentro de casa no jogo de ida das oitavas de final da competição.

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Abel não consegue se explicar do muro para fora nem resolver os problemas do time do muro para dentro. A verdade é que o Palmeiras deixou de ser o time frio e letal dos últimos anos para se tornar uma equipe nervosa, insegura e que foi capaz do que parecia impossível com o português no comando: tomar uma virada faltando menos de 15 minutos para o final de uma partida, como aconteceu no fim de semana contra o Fluminense.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro Porteño, na Libertadores
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro Porteño, na Libertadores (Foto: Marina Uezima/Folhapress)

O São Paulo já vinha mal antes da Copa e a parada foi comemorada como o período em que Dorival Júnior finalmente teria tempo para implantar com calma suas ideias. A Copa acabou e o Tricolor foi incapaz de vencer uma única partida sequer. O São Paulo despenca na tabela e a conversa agora dentro e fora do Morumbis é uma só: escapar do rebaixamento.

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Defensivamente, o time é de uma fragilidade espantosa, a ponto de ser incapaz de segurar qualquer vantagem. Os segundos tempos do São Paulo invariavelmente põem a perder tudo o que foi feito nos primeiros tempos.

Dorival é outro que não consegue explicar nada muro afora nem resolver muro adentro. Suas entrevistas chegam perto de dizer que a culpa é do imponderável, porque ele vem treinando muito para corrigir as deficiências do time.

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Dorival Júnior orienta o time do São Paulo, durante jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão
Dorival Júnior orienta o time do São Paulo, durante jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Será que, em vez de tempo, Dorival e Abel são treinadores que precisam de jogos em sequência para seus times evoluírem?

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