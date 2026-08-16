Abel volta a viver jejum de vitórias no Palmeiras às vésperas de decisão na Libertadores Treinador precisará superar desconfiança da torcida e pressão para sair classificado contra o Cerro Porteño

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Após um empate frustrante na partida de ida na Libertadores no meio de semana, o Palmeiras voltou a sofrer na reta final do segundo tempo e sofreu não só um, mas dois gols, que foram determinantes para a derrota para o Fluminense por 3 a 2 no Maracanã na noite de sábado. O revés ampliou para quatro partidas o jejum de vitórias do alviverde na temporada, que precisa colocar fim à marca negativa com o reencontro com o Cerro Porteño pelo torneio continental.

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O duelo de quarta-feira (19) tem potencial para instaurar uma crise no Palmeiras, baseado no comportamento que a torcida tem adotado, que pede um melhor desempenho técnico dentro de campo, e que pode ser agravado com uma eliminação muito precoce no principal torneio que o clube disputa. Vale ressaltar que o alviverde não venceu o Cerro nos dois jogos que teve pela fase de grupos, um empate por 1 a 1 no Nubank Parque e derrota por 1 a 0 no Paraguai.

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A sequência de quatro jogos sem vencer não é inédita com Abel no comando do Palmeiras e aconteceu pela última vez na temporada passada. No total, esse cenário já se repetiu nove vezes ao longo da passagem do treinador, fato que fica minimizado diante da grande história e dos títulos conquistados pelo treinador em sua passagem no clube. A principal delas durou sete jogos, entre setembro e outubro de 2021. Essa foi a temporada que teve mais períodos de jejuns sem vitória com o técnico, foram outras três oportunidades com intervalos de quatro jogos cada.

A estatística isolada não carrega consigo um grande peso, justamente por não ser a primeira vez que Abel enfrenta alguma instabilidade no comando do Palmeiras. Entretanto, os efeitos podem ser mais duros não só pela eliminação, mas pelo impacto no Campeonato Brasileiro.

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O alviverde ainda ocupa a primeira colocação com 48 pontos, mas tem o Flamengo com 42 e dois jogos a menos, um desta rodada, que será jogada neste domingo (16) contra o Mirassol, fora de casa, e uma partida atrasada justamente contra o time do interior paulista.

Sequências do Palmeiras sem vitórias com Abel Ferreira

09/11/25 a 29/11/25 - 6 jogos

25/07/24 a 04/08/24 - 4 jogos

22/09/23 a 20/10/23 - 6 jogos

02/07/23 a 17/07/23 - 5 jogos

21/08/22 a 07/09/22 - 5 jogos

15/11/21 a 24/11/21 - 4 jogos

21/09/21 a 13/10/21 - 7 jogos

11/04/21 a 19/04/21 - 4 jogos

18/02/21 a 26/02/21 - 4 jogos

Abel defende seu trabalho no Palmeiras

Durante a coletiva de imprensa no Marcanã, após a derrota para o Fluminense, Abel Ferreira admitiu a má fase que vive na temporada, mas passou longe de "baixar a guarda" quanto aos efeitos que isso terá ao Palmeiras, mesmo que eles possam ser sentidos logo menos. O treinador foi duro ao rebater perguntas sobre o jejum dos quatro jogos e afirmou que não aceitará a "criação de uma narrativa" sobre o desgaste da equipe até aqui na temporada.

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- Às vezes, pela forma como tu me pergunta, parece que perdemos o título hoje. É essa a sensação que eu fico na pergunta que tu me faz. Perdemos um jogo, não perdemos o título. É isso que precisa ficar bem claro [...] O time é vitorioso. Só para corrigir. Porque, se não pusermos os "pingos nos I's", parece que o Palmeiras está na última colocação, eliminado da Copa, e não está na Libertadores. Eu espero que vocês digam a verdade. O Palmeiras não está passando por um bom momento, mas daqui a mais uma semana ou um ou dois jogos a gente vê. Calma. Podem criticar. Jogamos mal, sobretudo depois do 2 a 1 num campo difícil. Não vou deixar vocês criarem narrativas - explicou o treinador.

Abel também escolheu resgatar a narrativa que sempre expôs no comando do Palmeiras, de que a equipe joga junto, principalmente quando está passando por momentos mais difíceis. O treinador já declarou em outras coletivas que, com o elenco que tem, é preciso trabalhar o aspecto mental para manter os atletas motivados a se dedicarem 100% e alimentar a competição interna saudável em busca de um melhor desempenho em campo.

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- Sempre digo, desde 2020, que é nos momentos difíceis que precisamos estar unidos e sermos pragmáticos em relação ao que é o Brasileiro. Está tudo em aberto - completou.

Desempenho do Palmeiras com Abel Ferreira em 2026

46 jogos 29V | 10E | 7D 70.3% de aproveitamento 80 gols marcados (1.7 p/ jogo) 38 gols sofridos (0.8 p/ jogo)

Abel Ferreira durante Fluminense x Palmeiras, no Maracanã. (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Time volta a sofrer no segundo tempo

Os gols nos minutos finais foram determinantes para os tropeços do Palmeiras nos dois últimos jogos, além de derrota para o Fortaleza pelo jogo de volta das oitavas de Copa do Brasil, quando a equipe também leva o revés por 3 a 2 aos 43 do segundo tempo. Nesta temporada, a defesa palmeirense tem sido mais vazada nas segundas etapas.

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No total, o Palmeiras sofreu 38 gols na temporada 2026, sendo 21 deles, ou pouco mais de 55%, durante os segundos tempos. Ao fazer o recorte de cada tempo em três partes de 15 minutos, o terço mais letal para a defesa alviverde é entre 31 e 45 minutos, ou seja, na reta final do primeiro tempo. Mas os três terços finais concentram mais gols sofridos do que o começo das partidas.

Vale ressaltar que o saldo de gols do Palmeiras é positivo, ou seja, a equipe faz mais gols do que sofre em qualquer um dos seis terços de tempo durante as partidas. Entretanto, o retrospecto recente cresce a desconfiança quanto à da equipe para sustentar a pressão antes do apito final.

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Na coletiva, Abel também foi contundente ao afirmar que a derrota contra o Fluminense está diretamente associada à ausência dos três zagueiros. Para a partida no Maracanã, não teve Alexander Barboza, que sentiu dores no duelo contra o Cerro, e optou por ter uma defesa com Gómez e Murilo na zaga, além de Piquerez, como lateral esquerdo e não como ala, e Giay do lado direito.

- Faltam os três zagueiros. Com os três zagueiros,, hoje não sofreríamos os gols - disparou Abel, que, em sua resposta na coletiva, afirmou que faltou concentração do time ao se posicionar para marcar os cruzamentos na área feitos pelo Flu e dos próprios jogadores rivais dentro da área, o que seria evitado com a formação em três homens, segundo ele.

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Há agora também um problema no ataque. Ramón Sosa saiu do banco no segundo tempo, mas sentiu dores ao longo da partida e foi substituído, o que gera preocupação para o duelo contra o Cerro. O Palmeiras já não tem Paulinho, com problema muscular.

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