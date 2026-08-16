Sosa tem lesão e vira baixa no Palmeiras; Khellven avança em recuperação
Jogador já deu início ao processo de recuperação, mas o clube não informa prazos de retornos de lesionados
O técnico Abel Ferreira ganhou um novo problema para os próximos jogos do Palmeiras. Isso porque o atacante Ramón Sosa, substituído com dores na partida de sábado (15), contra o Fluminense, passou por exames neste domingo (16) e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
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Sosa iniciou o duelo no Maracanã no banco de reservas, entrou no segundo tempo, mas sentiu o problema físico e teve de ser substituído aos 34 minutos da etapa complementar. O paraguaio iniciou o tratamento no centro de excelência, mas o clube não informa prazos de retornos de lesionados.
Já o lateral-direito Khellven, desfalque dos últimos jogos por uma lesão na coxa direita, avançou na recuperação e começou o processo de transição física no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.
Palmeiras se reapresenta de olho na Libertadores
O Palmeiras deu início na manhã deste domingo (16), na Academia de Futebol, à preparação para o duelo com o Cerro Porteño-PAR, previsto para acontecer na quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pela partida de volta das oitavas de final da L Libertadores. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1 no Nubank Parque.
Os titulares da derrota por 3 a 2 sobre o Fluminense realizaram trabalhos regenerativos no centro de recovery e neurociência, enquanto os demais, com o acréscimo de Crias das categorias de base, foram a campo e fizeram um coletivo com ênfases específicas de dez contra dez.
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