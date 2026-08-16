Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Marlon Freitas defende Abel Ferreira após outro resultado negativo do Palmeiras

Um dos líderes do elenco alviverde, volante acredita no poder de reação do elenco para buscar os resultados positivos

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/08/2026 15:25
Favorite o Lance! no Google
Marlon Freitas, volante do Palmeiras
Marlon Freitas em ação pelo Palmeiras. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O pós-Copa do Mundo do Palmeiras tem sido complicado. Em meio a oscilações, o elenco alviverde sabe que o clube está em um momento crucial da temporada e, portanto, precisa se unir para buscar a recuperação no Brasileirão e também a vaga na próxima fase da Libertadores, nesta semana.

➡️ Sosa tem lesão e vira baixa no Palmeiras; Khellven avança em recuperação

Um dos líderes de Abel Ferreira, apesar do pouco tempo de casa, o volante Marlon Freitas falou depois a derrota do Verdão para o Fluminense, no sábado (15), por 3 a 2, no Maracanã, e defendeu o treinador português, além de avisar que o jogo contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (19), "é uma final" para o elenco.

continua após a publicidade

- É uma competição difícil, onde 100% não é o suficiente, temos que dar 200%. É um momento difícil. Momento de trabalhar mais e falar menos. A gente sabe da nossa responsabilidade, mas, assim, estamos nas três competições - disse Marlon Freitas, referindo-se à liderança do Brasileirão, classificação às quartas de final da Copa do Brasil e na briga nas oitavas de final do torneio continental.

O jogador também saiu em defesa de Abel Ferreira, que tem recebido críticas em razão do mau momento do Palmeiras e também do fraco futebol apresentado dentro de campo.

continua após a publicidade

- Primeiro que o Abel é um cara vencedor. É um privilégio estar trabalhando com ele, a gente aprende com ele todos os dias. E a gente está junto, em todos os momentos, nos bons e difíceis. É agora que temos que mostrar a força do grupo, é agora que temos que estar juntos e assumir responsabilidade - afirmou o volante, na zona mista do Maracanã.

➡️ Abel volta a viver jejum de vitórias no Palmeiras às vésperas de decisão na Libertadores

Marlon Freitas tem status de um dos líderes do time titular do Palmeiras e assumiu a responsabilidade. Segundo o jogador, agora é "hora de buscar a melhor versão coletiva e individualmente". Ele, inclusive, acredita que os erros ainda podem ser corrigidos visando a permanência nas competições e brigando por taças ao fina do ano.

continua após a publicidade

Ainda dá tempo de corrigir, é hora de trabalhar e procurar a nossa melhor versão, individualmente e coletivamente. Fazer uma análise para melhorarmos e buscar os resultados. Já temos uma decisão na quarta-feira e a gente precisa dar essa resposta

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Marlon Freitas, volante do Palmeiras
Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sosa, atacante do Palmeiras

Palmeiras

Sosa tem lesão e vira baixa no Palmeiras; Khellven avança em recuperação

Há 23 minutos
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança

Há 7 horas
Abel Ferreira no banco durante Palmeiras x Fluminense

Palmeiras

Abel volta a viver jejum de vitórias no Palmeiras às vésperas de decisão na Libertadores

Há 9 horas
Abel Ferreira em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras

Fora de Campo

Discussão de Abel após derrota do Palmeiras viraliza: 'Não tem medo'

Há 9 horas
Anderson Daronco faz gesto "anti-bolinho" em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Entenda gesto de Anderson Daronco em Fluminense x Palmeiras

Há 17 horas
Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense

Palmeiras

Abel discute em coletiva ao falar de jejum de títulos do Palmeiras: 'É a sua opinião'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense

Abel admite má fase, mas defende seu trabalho no Palmeiras: 'Está tudo em aberto'

O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras

Facincani reprova titular do Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil

Carlos Miguel em ação durante Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'

Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Dê suas notas: avalie o desempenho dos jogadores em Fluminense x Palmeiras

Palmeiras chega como favorito para o jogo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras

Abel Ferreira no banco durante a partida entre Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota de virada

Cano vibrandoe gritando após marcar contra Palmeiras

Com gol de virada heroico de Cano, Fluminense bate Palmeiras e ganha força para decisão na Libertadores

RJ - RIO DE JANEIRO - 15/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, FLUMINENSE X PALMEIRAS - Giay jogador do Palmeiras durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026.

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira analisa possível pênalti em Fluminense x Palmeiras

Anderson Daronco apitará o clássico entre Vasco e Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Decisão de Daronco em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Renê em ação durante Fluminense x Palmeiras

Veja gols em Fluminense x Palmeiras: Cano coloca Tricolor na frente

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores

Abel muda esquema tático do Palmeiras para enfrentar o Fluminense; veja