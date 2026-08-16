Marlon Freitas defende Abel Ferreira após outro resultado negativo do Palmeiras Um dos líderes do elenco alviverde, volante acredita no poder de reação do elenco para buscar os resultados positivos

O pós-Copa do Mundo do Palmeiras tem sido complicado. Em meio a oscilações, o elenco alviverde sabe que o clube está em um momento crucial da temporada e, portanto, precisa se unir para buscar a recuperação no Brasileirão e também a vaga na próxima fase da Libertadores, nesta semana.

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Um dos líderes de Abel Ferreira, apesar do pouco tempo de casa, o volante Marlon Freitas falou depois a derrota do Verdão para o Fluminense, no sábado (15), por 3 a 2, no Maracanã, e defendeu o treinador português, além de avisar que o jogo contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (19), "é uma final" para o elenco.

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- É uma competição difícil, onde 100% não é o suficiente, temos que dar 200%. É um momento difícil. Momento de trabalhar mais e falar menos. A gente sabe da nossa responsabilidade, mas, assim, estamos nas três competições - disse Marlon Freitas, referindo-se à liderança do Brasileirão, classificação às quartas de final da Copa do Brasil e na briga nas oitavas de final do torneio continental.

O jogador também saiu em defesa de Abel Ferreira, que tem recebido críticas em razão do mau momento do Palmeiras e também do fraco futebol apresentado dentro de campo.

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- Primeiro que o Abel é um cara vencedor. É um privilégio estar trabalhando com ele, a gente aprende com ele todos os dias. E a gente está junto, em todos os momentos, nos bons e difíceis. É agora que temos que mostrar a força do grupo, é agora que temos que estar juntos e assumir responsabilidade - afirmou o volante, na zona mista do Maracanã.

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Marlon Freitas tem status de um dos líderes do time titular do Palmeiras e assumiu a responsabilidade. Segundo o jogador, agora é "hora de buscar a melhor versão coletiva e individualmente". Ele, inclusive, acredita que os erros ainda podem ser corrigidos visando a permanência nas competições e brigando por taças ao fina do ano.

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Ainda dá tempo de corrigir, é hora de trabalhar e procurar a nossa melhor versão, individualmente e coletivamente. Fazer uma análise para melhorarmos e buscar os resultados. Já temos uma decisão na quarta-feira e a gente precisa dar essa resposta

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