Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança Rubro-Negro tem dois jogos a menos e pode reduzir diferença para três pontos

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro ganhou novos cenários após a derrota do Palmeiras para o Fluminense. O Verdão sofreu uma virada por 3 a 2 nos acréscimos e viu sua vantagem na ponta ficar ameaçada no Maracanã.

🎲 SIMULE OS JOGOS DE PALMEIRAS E FLAMENGO NO BRASILEIRÃO

Com dois jogos a menos, o Flamengo pode aproveitar o tropeço do rival para diminuir a distância na tabela. O Rubro-Negro entra em campo neste domingo (16), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa.

continua após a publicidade

Flamengo pode encostar na liderança

A equipe carioca entra em campo ciente da oportunidade de reduzir a diferença para o Palmeiras. Dependendo do resultado diante do Mirassol, o Flamengo pode terminar a rodada apenas três pontos atrás do líder.

➡️PC Oliveira analisa possível pênalti em Fluminense x Palmeiras

Além da partida deste domingo, o Flamengo ainda terá um jogo atrasado a cumprir, contra o próprio Mirassol, da 4ª rodada do primeiro turno. Por isso, o número de pontos disponíveis para o time carioca pode fazer diferença na briga direta pela liderança nas próximas rodadas. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam na 36ª rodada do torneio.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Apesar da derrota para o Fluminense, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado, porém, abriu espaço para a aproximação do Flamengo. Agora, o Verdão precisa torcer por um tropeço do rival e, ao mesmo tempo, voltar a vencer para evitar que a vantagem construída ao longo da competição diminua ainda mais.

Cano comemora vitória contra o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

➡️ Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.