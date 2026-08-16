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Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança

Rubro-Negro tem dois jogos a menos e pode reduzir diferença para três pontos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 07:50
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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro ganhou novos cenários após a derrota do Palmeiras para o Fluminense. O Verdão sofreu uma virada por 3 a 2 nos acréscimos e viu sua vantagem na ponta ficar ameaçada no Maracanã.

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Com dois jogos a menos, o Flamengo pode aproveitar o tropeço do rival para diminuir a distância na tabela. O Rubro-Negro entra em campo neste domingo (16), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa.

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Flamengo pode encostar na liderança

A equipe carioca entra em campo ciente da oportunidade de reduzir a diferença para o Palmeiras. Dependendo do resultado diante do Mirassol, o Flamengo pode terminar a rodada apenas três pontos atrás do líder.

➡️PC Oliveira analisa possível pênalti em Fluminense x Palmeiras

Além da partida deste domingo, o Flamengo ainda terá um jogo atrasado a cumprir, contra o próprio Mirassol, da 4ª rodada do primeiro turno. Por isso, o número de pontos disponíveis para o time carioca pode fazer diferença na briga direta pela liderança nas próximas rodadas. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam na 36ª rodada do torneio.

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Apesar da derrota para o Fluminense, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado, porém, abriu espaço para a aproximação do Flamengo. Agora, o Verdão precisa torcer por um tropeço do rival e, ao mesmo tempo, voltar a vencer para evitar que a vantagem construída ao longo da competição diminua ainda mais.

Cano comemora vitória ao final da partida contra o Palmeiras no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Cano comemora vitória contra o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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