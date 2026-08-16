Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança
Rubro-Negro tem dois jogos a menos e pode reduzir diferença para três pontos
A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro ganhou novos cenários após a derrota do Palmeiras para o Fluminense. O Verdão sofreu uma virada por 3 a 2 nos acréscimos e viu sua vantagem na ponta ficar ameaçada no Maracanã.
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Com dois jogos a menos, o Flamengo pode aproveitar o tropeço do rival para diminuir a distância na tabela. O Rubro-Negro entra em campo neste domingo (16), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa.
Flamengo pode encostar na liderança
A equipe carioca entra em campo ciente da oportunidade de reduzir a diferença para o Palmeiras. Dependendo do resultado diante do Mirassol, o Flamengo pode terminar a rodada apenas três pontos atrás do líder.
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Além da partida deste domingo, o Flamengo ainda terá um jogo atrasado a cumprir, contra o próprio Mirassol, da 4ª rodada do primeiro turno. Por isso, o número de pontos disponíveis para o time carioca pode fazer diferença na briga direta pela liderança nas próximas rodadas. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam na 36ª rodada do torneio.
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Apesar da derrota para o Fluminense, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado, porém, abriu espaço para a aproximação do Flamengo. Agora, o Verdão precisa torcer por um tropeço do rival e, ao mesmo tempo, voltar a vencer para evitar que a vantagem construída ao longo da competição diminua ainda mais.
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