Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras chega para decisão na Libertadores com desfalque e dúvidas

Alviverde visita o Cerro Porteño com a necessidade de vencer para avançar às quartas de final

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/08/2026 13:31
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Andreas Pereira - Palmeiras
Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras (Foto: Vinicius Nunes/Ag. F8/Folhapress)

O Palmeiras vive um cenário atípico sob o comando de Abel Ferreira na Libertadores. Após terminar a fase de grupos na segunda colocação, o Alviverde terá de buscar contra o Cerro Porteño, no Paraguai, a classificação às quartas de final. No reencontro com o rival, que marcará o 20º duelo entre as equipes, o time paulista terá o desfalque de um de seus titulares e ainda convive com dúvidas na escalação.

+ Processo, formação e títulos: Allan Barcellos e o sucesso do Palmeiras na base

Andreas Pereira cumpre suspensão automática após ser expulso na segunda etapa do empate por 1 a 1 no Nubank Parque. O Palmeiras chegou a questionar a decisão junto à Conmebol, segundo apuração do Lance!, mas não conseguiu reverter a punição e terá de encarar a partida de volta sem o camisa 8. Diante da ausência, Abel Ferreira avalia algumas alternativas para compor o meio de campo.

continua após a publicidade

Emiliano Martínez aparece como uma das opções. Utilizado anteriormente como zagueiro, o volante pode deixar a função com o retorno de Alexander Barboza e formar dupla ao lado de Marlon Freitas. Lucas Evangelista, por sua vez, é o substituto imediato de Andreas e também surge como alternativa para a partida, assim como o jovem Luis Pacheco.

Por fim, Felipe Anderson também surge como possibilidade caso a comissão técnica opte por modificar o esquema tático utilizado nos últimos compromissos.

continua após a publicidade

Com o empate no jogo de ida, o Palmeiras terá de vencer o Cerro Porteño, independentemente do placar, para avançar às quartas de final da Libertadores. Até o momento, as equipes se enfrentaram três vezes pela competição, com dois empates e uma derrota do Alviverde. Em caso de nova igualdade em Assunção, a vaga será decidida nos pênaltis.

Andreas Pereira é 2º em jogos pelo Palmeiras em 2026

Andreas Pereira participou de 42 das 46 partidas do Palmeiras na temporada. O meio-campista é o segundo atleta com mais aparições pela equipe em 2026, empatado com o goleiro Carlos Miguel e atrás apenas de Marlon Freitas.

continua após a publicidade

No quesito minutagem, porém, o camisa 8 ocupa a quinta posição do elenco, com 3.083 minutos. À frente dele estão Carlos Miguel (3.780), Marlon Freitas (3.535), Murilo (3.332) e Gustavo Gómez (3.196).

Confira o top-10

  • Marlon Freitas: 43 partidas (3535 minutos)
  • Andreas Pereira: 42 partidas (3083 minutos)
  • Carlos Miguel: 42 partidas (3780 minutos)
  • Flaco López: 41 partidas (3063 minutos)
  • Allan: 40 partidas (2787 minutos)
  • Murilo: 39 partidas (3332 minutos)
  • Gustavo Gómez: 38 partidas (3196 minutos)
  • Ramón Sosa: 37 partidas (1904 minutos)
  • Mauricio: 36 partidas (2242 minutos)
  • Lucas Evangelista: 36 partidas (904 minutos)
Andreas Pereira e Flaco López comemoram gol do Palmeiras
Andreas Pereira e Flaco López comemoram gol do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Há 23 minutos
Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Facincani manda recado à diretoria do Palmeiras: 'Fácil assim'

Há 41 minutos
Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

Fora de Campo

Palmeiras ou Flamengo? Jornalista da Globo projeta campeão brasileiro

Há 2 horas
Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Fora de Campo

Mauro Cezar critica Palmeiras e faz alerta para Libertadores: 'Desconfiança'

Há 2 horas
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira

Palmeiras

Palmeiras recupera zagueiros, e Abel deve ter defesa completa na Libertadores

Há 8 horas
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Palmeiras x Flamengo: simule a briga pela liderança do Brasileirão

Há 16 horas
Mais LANCE!
Marlon Freitas, volante do Palmeiras

Marlon Freitas defende Abel Ferreira após outro resultado negativo do Palmeiras

Sosa, atacante do Palmeiras

Sosa tem lesão e vira baixa no Palmeiras; Khellven avança em recuperação

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança

Abel Ferreira no banco durante Palmeiras x Fluminense

Abel volta a viver jejum de vitórias no Palmeiras às vésperas de decisão na Libertadores

Abel Ferreira em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras

Discussão de Abel após derrota do Palmeiras viraliza: 'Não tem medo'

Anderson Daronco faz gesto "anti-bolinho" em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Entenda gesto de Anderson Daronco em Fluminense x Palmeiras

Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense

Abel discute em coletiva ao falar de jejum de títulos do Palmeiras: 'É a sua opinião'

Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense

Abel admite má fase, mas defende seu trabalho no Palmeiras: 'Está tudo em aberto'

O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras

Facincani reprova titular do Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil

Carlos Miguel em ação durante Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'

Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Dê suas notas: avalie o desempenho dos jogadores em Fluminense x Palmeiras

Palmeiras chega como favorito para o jogo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras