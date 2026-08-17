Palmeiras chega para decisão na Libertadores com desfalque e dúvidas Alviverde visita o Cerro Porteño com a necessidade de vencer para avançar às quartas de final

O Palmeiras vive um cenário atípico sob o comando de Abel Ferreira na Libertadores. Após terminar a fase de grupos na segunda colocação, o Alviverde terá de buscar contra o Cerro Porteño, no Paraguai, a classificação às quartas de final. No reencontro com o rival, que marcará o 20º duelo entre as equipes, o time paulista terá o desfalque de um de seus titulares e ainda convive com dúvidas na escalação.

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Andreas Pereira cumpre suspensão automática após ser expulso na segunda etapa do empate por 1 a 1 no Nubank Parque. O Palmeiras chegou a questionar a decisão junto à Conmebol, segundo apuração do Lance!, mas não conseguiu reverter a punição e terá de encarar a partida de volta sem o camisa 8. Diante da ausência, Abel Ferreira avalia algumas alternativas para compor o meio de campo.

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Emiliano Martínez aparece como uma das opções. Utilizado anteriormente como zagueiro, o volante pode deixar a função com o retorno de Alexander Barboza e formar dupla ao lado de Marlon Freitas. Lucas Evangelista, por sua vez, é o substituto imediato de Andreas e também surge como alternativa para a partida, assim como o jovem Luis Pacheco.

Por fim, Felipe Anderson também surge como possibilidade caso a comissão técnica opte por modificar o esquema tático utilizado nos últimos compromissos.

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Com o empate no jogo de ida, o Palmeiras terá de vencer o Cerro Porteño, independentemente do placar, para avançar às quartas de final da Libertadores. Até o momento, as equipes se enfrentaram três vezes pela competição, com dois empates e uma derrota do Alviverde. Em caso de nova igualdade em Assunção, a vaga será decidida nos pênaltis.

Andreas Pereira é 2º em jogos pelo Palmeiras em 2026

Andreas Pereira participou de 42 das 46 partidas do Palmeiras na temporada. O meio-campista é o segundo atleta com mais aparições pela equipe em 2026, empatado com o goleiro Carlos Miguel e atrás apenas de Marlon Freitas.

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No quesito minutagem, porém, o camisa 8 ocupa a quinta posição do elenco, com 3.083 minutos. À frente dele estão Carlos Miguel (3.780), Marlon Freitas (3.535), Murilo (3.332) e Gustavo Gómez (3.196).

Confira o top-10

Marlon Freitas: 43 partidas (3535 minutos)

Andreas Pereira: 42 partidas (3083 minutos)

Carlos Miguel: 42 partidas (3780 minutos)

Flaco López: 41 partidas (3063 minutos)

Allan: 40 partidas (2787 minutos)

Murilo: 39 partidas (3332 minutos)

Gustavo Gómez: 38 partidas (3196 minutos)

Ramón Sosa: 37 partidas (1904 minutos)

Mauricio: 36 partidas (2242 minutos)

Lucas Evangelista: 36 partidas (904 minutos)

Andreas Pereira e Flaco López comemoram gol do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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