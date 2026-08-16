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Palmeiras x Flamengo: simule a briga pela liderança do Brasileirão

Disputa pela liderança do Brasileirão está acirrada; Flamengo tem um jogo a menos e pode empatar com o Palmeiras

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/08/2026 21:48
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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo ao final deste 23ª rodada. Com a derrota do Palmeiras para o Fluminense, no sábado (15), e a vitória do Flamengo sobre o Mirassol, neste domingo (16), a gordura do time paulista na ponta da tabela caiu.

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O Palmeiras tem 48 pontos, seguido de perto pelo Flamengo, que tem 45. Agora, com apenas um jogo a menos, o Rubro-Negro pode aproveitar a sequência de tropeços do rival para empatar na liderança da tabela quando disputar o jogo em atraso, válido pela quarta rodada do Nacional, contra o próprio Mirassol.

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Além de tudo isso,  Palmeiras e Flamengo ainda têm um confronto direto marcado para a reta final do Brasileirão, quando paulistas e cariocas se enfrentam na 36ª rodada do torneio.

Próximos jogos de Palmeiras x Flamengo

  • 24ª rodada - PAL x VAS e CRU x FLA
  • 25ª rodada - MIR x PAL e FLA x BOT
  • 26ª rodada - BOT x PAL e REM x FLA
  • 27ª rodada - PAL x SAO e FLA x COR
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)
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