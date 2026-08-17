Mauro Cezar critica Palmeiras e faz alerta para Libertadores: 'Desconfiança' Clube paulista vive semana decisiva

O Palmeiras perdeu para o Fluminense, no último sábado (16), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Diante do resultado, o jornalista Mauro Cezar Pereira aproveitou o momento para realizar novas críticas ao trabalho do treinador Abel Ferreira no comando do Alviverde.

➡️ Palmeiras recupera zagueiros, e Abel deve ter defesa completa na Libertadores

Durante o programa "Posse de Bola", o comentarista chamou atenção para a carência de jogadas do ataque da equipe de Abel Ferreira nas últimas partidas. Ao analisar o cenário, Mauro Cezar alertou o Palmeiras para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Sosa tem lesão e vira baixa no Palmeiras; Khellven avança em recuperação

— O Palmeiras vai (viajar) em situação de desconfiança total para o jogo da Libertadores por conta de uma atuação bizarra (contra o Fluminense). Quero destacar uma coisa: o Plameiras não criou nada durante o jogo todo. Fez dois gols legítimos, é claro, mas só para medir o seguinte, qualidade de elenco e o que a equipe consegue criar — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Foi um gol de escanteio, que o time é bom nisso, outro por meio de um chutão do Carlos Miguel, o Flaco raspa de cabeça e o Maurício faz o gol. O Palmeiras não constrói jogadas. É assustador. É impressionante como as pessoas só estão percebendo isso agora... Não estou dizendo que tem que mandar o Abel embora não, mas a cobrança faz parte — concluiu.

continua após a publicidade

Palmeiras na Libertadores

O Alviverde faz confronto decisivo com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), no Estadio ueno La Nueva Olla, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu na semana passada, no Allianz Parque, perminou empatado em 1 a 1.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neste cenário, o Palmeiras precisa vencer a equipe paraguaia fora de casa para avançar para a próxima fase do torneio continental. Qualquer novo empate entre os times levará a decisão para as penalidades.

continua após a publicidade

💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento