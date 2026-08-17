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Mauro Cezar critica Palmeiras e faz alerta para Libertadores: 'Desconfiança'

Clube paulista vive semana decisiva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 12:19
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Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
Mauro Cezar criticou trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras (Foto: Reprodução/JP Esportes)

O Palmeiras perdeu para o Fluminense, no último sábado (16), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Diante do resultado, o jornalista Mauro Cezar Pereira aproveitou o momento para realizar novas críticas ao trabalho do treinador Abel Ferreira no comando do Alviverde.

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Durante o programa "Posse de Bola", o comentarista chamou atenção para a carência de jogadas do ataque da equipe de Abel Ferreira nas últimas partidas. Ao analisar o cenário, Mauro Cezar alertou o Palmeiras para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores.

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— O Palmeiras vai (viajar) em situação de desconfiança total para o jogo da Libertadores por conta de uma atuação bizarra (contra o Fluminense). Quero destacar uma coisa: o Plameiras não criou nada durante o jogo todo. Fez dois gols legítimos, é claro, mas só para medir o seguinte, qualidade de elenco e o que a equipe consegue criar — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Foi um gol de escanteio, que o time é bom nisso, outro por meio de um chutão do Carlos Miguel, o Flaco raspa de cabeça e o Maurício faz o gol. O Palmeiras não constrói jogadas. É assustador. É impressionante como as pessoas só estão percebendo isso agora... Não estou dizendo que tem que mandar o Abel embora não, mas a cobrança faz parte — concluiu.

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Palmeiras na Libertadores

O Alviverde faz confronto decisivo com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), no Estadio ueno La Nueva Olla, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu na semana passada, no Allianz Parque, perminou empatado em 1 a 1.

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Neste cenário, o Palmeiras precisa vencer a equipe paraguaia fora de casa para avançar para a próxima fase do torneio continental. Qualquer novo empate entre os times levará a decisão para as penalidades.

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Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense
Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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