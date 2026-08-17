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Neto crava futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Equipes brasileiras decidem classificação no torneio continental

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 16:13
Atualizado há 2 minutos
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Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)
Craque Neto cravou eliminações de Palmeiras e Flamengo na Libertadores (Foto: Reprodução)

Palmeiras e Flamengo vivem semana decisiva na temporada. As equipes disputam nesta quarta-feira (19) a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Para o ex-jogador Neto, ambos os clubes vão cair nas oitavas de final da competição.

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Durante o programa "Donos da Bola", desta segunda-feira (17), o atual apresentador afirmou que Palmeiras e Flamengo vão perder os próximos confrontos pela competição. De um lado, o clube paulista enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, do outro, o carioca encara o Cruzeiro, no Maracanã.

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— Vou falar um negócio para vocês. O Palmeiras não passa do Cerro Porteño. Acho que o Flamengo também não continua na Libertadores. Cerro Porteño e Cruzeiro vão ganhar. O Cruzeiro está jogando muito bem com o Matheus Pereira e Gerson — analisou o ex-jogador.

Palmeiras e Flamengo na Libertadores

O Alviverde faz confronto decisivo com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu na semana passada, no Nubank Parque, e terminou empatado em 1 a 1.

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Neste cenário, o Palmeiras precisa vencer a equipe paraguaia fora de casa para avançar para a próxima fase do torneio continental. Qualquer novo empate entre os times levará a decisão para as penalidades.

No mesmo dia, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O cenário do rubro-negro é semelhante ao do Alviverde. Após um empate em Minas Gerais, a equipe de Leonardo Jardim precisa de uma vitória para se classificar.

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