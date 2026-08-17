Palmeiras ou Flamengo? Jornalista da Globo projeta campeão brasileiro
Apenas três pontos separam Flamengo e Palmeiras no Brasileirão
Com o Brasileirão se aproximando da reta final, apenas um tópico entra em pauta: quem será o campeão em 2026? Durante o programa Redação SporTV, os comentaristas Rodrigo Coutinho e Luciano Mello debateram sobre as possibilidades de Flamengo e Palmeiras, favoritos ao título.
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Possibilidade igual para Flamengo e Palmeiras?
De acordo com Luciano Mello, após a vitória recente do Flamengo e o tropeço alviverde no Maracanã contra o Fluminense, as chances estão muito próximas:
- Hoje o Flamengo está na Libertadores e é favorito ao título. Há duas semanas, o Palmeiras era bem favorito ao título brasileiro, estava com uma vantagem bem importante. Hoje a disputa está muito em aberto, quase 50-50 para os dois. Essa força do elenco pode fazer muita diferença para o Flamengo, com os jogadores voltando no melhor nível deles - afirmou o comentarista.
Posteriormente, Rodrigo Coutinho completou a opinião, destacando a força de elenco do Flamengo e a quantidade de nomes importantes no plantel:
- Ontem (duelo entre Mirassol x Flamengo) a gente olhava o nível do banco do Flamengo, que tinha Arrascaeta e Jorginho, e um time misto em campo, que tinha Lucas Paquetá e Pedro de titular. São jogadores que foram importantes. O Flamengo teve muita capacidade de finalização. Se pegar as chances claras do Flamengo no jogo, quase todas acabaram em gol - concluiu o jornalista.
Próximos compromissos pelo Brasileirão
O Rubro-Negro terá um confronto importante contra o Cruzeiro, no próximo sábado (22), às 20h30 (de Brasília). O duelo está marcado para acontecer no Mineirão, em Belo Horizonte. O Flamengo vai atrás da vitória para igualar a pontuação do Palmeiras, enquanto o Cruzeiro quer se firmar no G4 em busca dos três pontos.
➡️Neto crava quedas de Flamengo e Palmeiras na Libertadores
Por outro lado, o Palmeiras terá um duelo contra o Vasco, no domingo (23), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. O Alviverde busca se recuperar de uma derrota sofrida na última rodada para o Fluminense por 3 a 2, e retomar a folga na pontuação que tinha para o vice-líder Flamengo.
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